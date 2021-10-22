В Москве меняют номера автобусов и добавляют новые маршруты

Маршрут М2 уже существовал (Парк Победы — Рижский вокзал). Но теперь его объединят с М9, и после Рижского вокзала он поедет к м. «Владыкино» Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Пять лет назад в столице появилась сеть маршрутов «Магистраль». Она соединила центр города с другими районами — уже набралось 49 маршрутов. Автобусы ходят по интервальному принципу, а не классическому расписанию. Это напоминает метро, в котором поезда прибывают раз в 1-3 минуты в зависимости от времени дня. Новые автобусы ходят чуть реже — раз в 5-10 минут. Для сравнения — у маршрутов внутри района средний интервал 15 минут.

Большинство маршрутов «Магистрали» получили приставку М при номере. Например, М10. Хотя есть и исключения - 903 или Е30.

Для новых автобусов тянут выделенные полосы, обновляют инфраструктуру на остановках: павильоны с USB-зарядками и интерактивным табло. Принципы «Магистрали» такие: чем больше людей живет вдоль остановок, тем больше автобусов ходит. Остановки в пешей доступности. Транспорт едет прямо, а не петляет по району. Метро ведь курсирует строго в одну сторону, точно также ездят и магистральные маршруты.

Иногда магистральные автобусы сравнивают с метро. Некоторые пассажиры, которым нужно проехать пару станций по одной ветке, теперь не спускаются в подземку, а передвигаются на автобусе, который частично дублирует ветки метрополитена — особенно в центре. На деле же автобусы дополняют метро, подвозят к нему и связывают разные районы.

Если до реформы наземный транспорт перевозил 150 тысяч пассажиров в сутки, то теперь более полумиллиона человек. Сейчас «Магистраль» расширяют на новые территории и присваивают новые номера, уменьшают интервалы и убирают дублирующий транспорт.

В ноябре-2021 произойдет пополнение и пересмотр существующих маршрутов в Центральном и Южном округах. Также переделывают 200 существующих маршрутов внутри районов, но не столь глобально. В 2022 году обновление «Магистрали» доберется и до других направлений. Начнут с Юго-Запада и Запада.

Обновление магистральных автобусных маршрутов в ЦАО и ЮАО с ноября 2021

М2 — он уже существовал (Парк Победы — Рижский вокзал). Но теперь его объединят с М9, и после Рижского вокзала он поедет к м. «Владыкино». Связывает Новый Арбат с проспектом Мира.

М3 — раньше ходил от Лужников до «Семеновской». Теперь поедет из Серебряного бора по проспекту Маршала Жукова, Звенигородскому шоссе и Красной Пресне до Манежной площади, Лубянки, Китай-города, а далее в Басманный район, на «Электрозаводскую», заканчивается на Проспекте Буденного.

М5 — частично дублирует прежний автобус А. Идет от «Достоевской» и на «Трубной» заходит на Бульварное кольцо, по которому следует до «Кропоткинской», а далее к стадиону «Лужники».

М6 — прежний назывался М8, но его продлили. Теперь идет от стадиона «Лужники» параллельно красной ветке метро, доезжает до центра (Манежная площадь, Лубянка, Китай-город), едет к м. «Площадь Ильича», «Авиамоторная» и заканчивает в микрорайоне Лефортова Дангауэровке.

М7 — раньше назывался М27. Через центр связывает Таганскую и Нижегородскую улицы с Новым Арбатом и Кутузовским проспектом.

М9 — теперь стартует не от «Владыкино», а от Рижского вокзала. Поедет по проспекту Мира через Лубянку к м. «Полянка», «Тульская» и МЦК «ЗИЛ».

Е10 — раньше назывался 144, связывает Теплый Стан с ближайшими станциями метро, Ленинским проспектом и центром.

М16 — бывший М4 («Озерная» — «Октябрьская»), меняется только номер.

М19 — скорректированный экс-219. Идет от Якорной улицы на юге столицы, через «Коломенскую», Нахимовский проспект и к МГУ.

Е29 — бывший 908, курсирует между «Каширской» и «Филевским парком».

Е30 — бывший 904. Идет от Китай-города, Лубянки через Пушкинскую площадь до Белорусского вокзала, «Сокола» и «Тушинской», потом в район Митино. Связывает все кольцевые линии метро.

М31 — новый маршрут от м. «Краснопресненская» в «Москва-Сити».

М32 — еще один новый маршрут, ведущий в деловой центр. Но на этот раз от Белорусского вокзала - в «Москва-Сити». Поскольку направление неизведанное, маршрут будут дорабатывать. Пройдет через площадь 1905 года, кварталы вдоль Пресненского и Грузинского Валов.

М40 — бывший М10, который связывает центр с Дмитровским шоссе и кварталами Дегунина. Идет от Лобненской улицы до Китай-города.

М53 — связывает ВДНХ, Останкинский район с центром. Идет, как бывший маршрут т13, но через Олимпийский проспект и Трифоновскую улицу (в обе стороны) вместо ул. Советской Армии.

Е70 — бывший М7. Экспресс идет от пересадочного хаба на Китай-городе до «Нижегородской», «Рязанского проспекта» и финиширует в 138-м квартале Выхина.

М77 — бывший 623, который продлили до 14-го микрорайона Орехова-Борисова. Связывает Зябликово, Марьино и Люблино с м. «Текстильщики».

М78 — идет через центр районов Орехово-Борисово Южное, Орехово-Борисово Северное и Зябликово, затем на МКАД с остановками у торговых центров и в Выхино.

М79 — бывший М89 (6-й микрорайон Жулебина – м. «Дубровка»)

Е80 — бывший экспресс 901, идет из Загорья до м. «Каширская» (будет останавливаться ближе, чем раньше), а далее - на «Технопарк» и к Таганской площади.

Е85 — экспресс, как бывший 907, но вместо «Добрынинской» идет к «Октябрьской» по Мытной улице, а в Орехово-Борисово едет со всеми остановками. Связывает Каширское шоссе с «Нагатинской».

М82 — новый, идет из 14-го микрорайона Орехова-Борисова, обеспечивает пересадки на метро «Красногвардейская», «Шипиловская», «Царицыно», а также магистральные маршруты по Каширскому шоссе и Липецкой.

М83 —бывший 709 (от м. «Каширская» до «Орехово»), но продленный далее по Шипиловскому проезду до 6-го микрорайона Орехова-Борисова.

М84 — бывший 784, который удлинили до Сабурова. Удобен для проезда между Москворечьем, Чертановым и м. «Калужская».

М89 — новый, идет из 6-го микрорайона Загорья по ул. Лебедянской и Загорьевской к м. «Царицыно», далее по ул. Медиков к Кавказскому бульвару и «Кантемировской».

М90 — новый, будет следовать через весь Севастопольский проспект до Лубянки, Китай-города, Красной площади.

Е91 — бывший 858, идет от ул. Коктебельская в Северном Бутове к м. «Бульвар Дмитрия Донского» до ул. Брусилова (обратно через ул. Маршала Савицкого) к Молодцовскому проезду в Щербинке.

М95 — новый, идет от ул. Коктебельской в Северном Бутове к «Аннино», «Улице Академика Янгеля», «Варшавской» и к «Тульской». Конечная у Даниловского рынка. Связывает Чертаново с будущей станцией Большой кольцевой линии.

М96 — новый, связывает Западное Бирюлево и ул. Красного Маяка с «Пражской» и МЦД «Покровское».

М97 — новый, свяжет Бирюлево Западное и Битцевскую аллею. Проедет через МЦД «Покровское», м. «Пражская» и «Южная».

Е99 — бывший 906, идет из Захарьина по Варшавскому шоссе к м. «Улица Академика Янгеля».

КОНКРЕТНО

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Новый трамвай - на востоке столицы

5,7 км путей соединят Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово. Трамвай будет проезжать мимо метро «Бульвар Рокоссовского» (красная ветка) и «Измайловской» (синяя). Эти районы в последнее время точечно застраивают новыми ЖК. Если не развивать наземный транспорт, пропускная способность упадет. По прогнозам мэрии, до 2035 года население, которое будет пользоваться метро в этих районах, вырастет в два раза. Поэтому строить решили уже сейчас.

Перед тем, как делать новую трамвайную линию, анализировали ситуацию. Думали, что может быть, стоит увеличить число классических автобусов и новых электробусов. Но пришли к выводу, что трамвай покажет себя эффективнее. Например, от перекрестка Щелковского шоссе и Монтажной улицы до метро «Измайловская» или «Бульвар Рокоссовского» трамвай доедет на 15 минут быстрее автобуса — это вне часа пик. То есть, когда город стоит в утренних и вечерних пробках, рельсы окажутся еще быстрее.

Новые пути обособят — чтобы машины не могли заезжать на них и не провоцировали аварии. На маршрут поставят современные трехсекционные «Витязи». По расчетам Дептранса, в день новинкой будут пользоваться около 65 тысяч человек.