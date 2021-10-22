Вдоль набережной Марка Шагала на юге Москвы появятся причалы с маяками

Фото: stroi.mos.ru

Бывшая промзона ЗИЛ в Даниловском районе на юге столицы постепенно превращается в красивый и комфортный квартал. В нем строится не только жильё, офисы, торговые центры, дороги, но и новые места отдыха. Одним из таких прогулочных маршрутов становится набережная Марка Шагала. На ней сейчас сооружают причал и спуски к воде. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Фото: stroi.mos.ru

- Сегодня на территории бывшей промзоны ЗИЛ ведется активная работа по созданию улично-дорожной сети, - отметил заммэра. - Одним из ключевых объектов, который одновременно будет выполнять как транспортную, так и рекреационную функцию, станет набережная Марка Шагала.

Фото: stroi.mos.ru

По его словам, здесь на участке от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина уже завершилось благоустройство. Специалисты теперь заняты смежными строительными работами, в том числе возведением гидротехнических сооружений – причала и спусков к воде. Их оснастят маяками и системами видеонаблюдения.

- Пять маяков уже установлено, завершаются работы по их электроснабжению, – отметил Юрий Кравцов, гендиректор компании «Мосинжпроект» (проект выполняется при ее участии. - Прим). - Кроме того, сформирован естественный берег реки длиной 143 метра по дуге.

Фото: stroi.mos.ru

По проекту вдоль воды планируют поставить также масштабные архитектурные инсталляции, посвященные известным авангардистам. Среди них - Казимир Малевич, Василий Кандинский, Владимир Татлин, Эль Лисицкий и, конечно же, сам Марк Шагал. Эти арт-конструкции будут не только украшать речной берег. Их можно использовать как небольшие интерактивные павильоны.

Напомним, в столице все набережные строятся по новым правилам, которые позволяют создавать у воды качественное общественное пространство для отдыха, занятий спортом и прогулок.