Как будут работать торговые центры в нерабочие дни с 28 октября по 8 ноября в Москве

Торговые центры, как и в прошлые нерабочие дни, будут работать в ограниченном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столичные торговые центры, кинотеатры, рестораны и предприятия сферы услуг приостанавливают работу с 28 октября по 8 ноября. Такое решение приняли власти Москвы. сайт KP.ru выяснил, какими магазинами и услугами смогут воспользоваться москвичи.

Торговые центры, как и в прошлые нерабочие дни, будут работать в ограниченном режиме.

- Приостанавливается работа организаций сферы торговли, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сами торговые центры работать не будут, но можно будет зайти в продуктовый супермаркет или аптеку, расположенные на территории ТЦ.

- А также будут доступны предприятия торговли, в которых социально значимых товаров не менее 30%, - уточнили в Департаменте торговли и услуг Москвы.

Остальные площади торговых центров будут недоступны – закроют бутики с одеждой и обувью, детские площадки и кафе. Фудкорты смогут работать только на доставку или навынос.

- До 28 октября мы работаем в обычном режиме, а дальше будет известно ближе к дате. По всей видимости, будет работать только аптечный пункт и супермаркет, - сказали в торговом центре «Авиапарк».

В торговых центрах «Метрополис», «Охотный ряд» и «Европейский» обещали озвучить режим работы и перечень работающих магазинов в своих соцсетях.

Рестораны переходят на доставку

Гастроквартал «Депо Лесная» в период введенных ограничений перейдет на форматы доставки и еды навынос.

- У нас уже есть опыт работы в условиях локдауна, поэтому мы быстро переформатировали все процессы под введенные ограничения. Зона маркета с фермерскими продуктами продолжает работу без изменений, поскольку продукты входят в категорию товаров первой необходимости, - рассказали в пресс-службе «Депо Лесная».

Рестораны также планируют организовать процессы на кухне таким образом, чтобы работать на доставку. Временно на отдых уйдут хостес и официанты.

- Наши заведения на Патриках и Центральном рынке продолжат работать, но только на доставку. Можем отправить суши, кето-роллы, пасты и другие позиции из меню. Доставка будет работать с 10.00 до 23.00, - рассказали в кафе «Море».

Доставку запустят рестораны «Пифагор», Rossini, «КрабыКутабы», «Сыроварня», «Воронеж» и другие. Некоторые уже готовят скидки и вкусные подарки при заказе от 3000 или 5000 рублей.

Рестораны смогут вернуться к обычному режиму работы с 8 ноября, для посещения гостям не нужно будет использовать QR-коды.

Ярмарки выходного дня и продуктовые рынки будут работать в обычном режиме.

Кстати

Как будут работать храмы и зоопарк

Сеть кинотеатров «Москино» отменила кинопоказы с 28 октября по 7 ноября. Деньги за приобретенные билеты пообещали вернуть зрителям автоматически – на карту в течение 15 банковских дней.

Храмы в нерабочие дни будут работать согласно своим графикам работы. В настоящее время в церквях и других православных учреждениях в связи с эпидемией соблюдаются все санитарные меры и масочный режим, не отменяли соблюдение социальной дистанции.

Столичный зоопарк, согласно указу мэру Москвы, будет закрыт. В павильоны к животным доступа не будет, но доступ на территории на открытом воздухе не планируют ограничивать.

Отделения Почты России будут работать по обычному графику за исключением 3, 4 и 5 ноября. Однако клиентам посоветовали воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться онлайн-сервисами.

- 4 ноября - государственный праздник и в этот день все почтовые отделения будут закрыты, а 3 ноября почтовые офисы закроются на час раньше, 5 ноября будут работать по графику субботы. Круглосуточные отделения в Москве будут работать без изменений, - рассказали kp.ru в пресс-службе "Почты России".

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