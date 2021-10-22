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Происшествия22 октября 2021 15:12

Строительные леса обрушились во время реставрации Кремля из-за урагана

В ФСО прокомментировали, что произошло на Красной площади
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Ураганный ветер повалил строительные леса со стены Кремля.

Ураганный ветер повалил строительные леса со стены Кремля.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ураганный ветер повалил строительные леса со стены Кремля. Прохожие записали видео с комментариями, что поврежден один из зубцов на стене за Мавзолеем.

- Вот это ветер. Сила такая, что Кремль едва стоит, - пишут в соцсетях.

В самом же Кремле рассказали, что на красной площади действительно из-за сильного ветра рухнули строительные леса.

В самом же Кремле рассказали, что на красной площади действительно из-за сильного ветра рухнули строительные леса.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сила ветра в столице 22 октября действительно достигла максимальных отметок – около 20 метров в секунду. Об изменениях погоды накануне предупреждали столичные представители МЧС. Посоветовали москвичам обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не ставить машины возле деревьев.

- Мы видели, что на Красной площади упали строительные леса. Но наше подразделение на место не привлекали, - сказали kp.ru в ГУ МЧС по Москве.

Строительные леса обрушились во время реставрации Кремля из-за урагана

Строительные леса обрушились во время реставрации Кремля из-за урагана

Фото: Иван МАКЕЕВ

- В городе фиксируются падения деревьев, рекламных щитов?

- Таких вызовов нет, пострадавших нет.

В самом же Кремле рассказали, что на красной площади действительно из-за сильного ветра рухнули строительные леса.

- Просто происходила реставрация стены Кремля, которая расположена вдоль Красной площади, - сказали kp.ru в ФСО России.

- А что за реставрация проходит?

- Это плановые работы. Кремль весь постепенно реставрируется. Так совпало, что проходили работы на этой части стены и как раз ураганный ветер разрушил строительные леса. Но в этот момент работы не проводились, людей там не было. Никто не пострадал.

Сила ветра в столице 22 октября действительно достигла максимальных отметок – около 20 метров в секунду.

Сила ветра в столице 22 октября действительно достигла максимальных отметок – около 20 метров в секунду.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати

Откуда дует ветер?

Шторм, обрушившийся на Северную Европу, дошел и до России. В столице около 15.00-16.00 синоптики прогнозируют скорость ветра до 21 метров секунду.

- Это эквивалентно давлению ветра силой свыше 30 кг на метр квадратный. В результате возможно падение предметов, обладающих большой парусностью. В выходные ветер немного ослабеет и не превысит 10-15 метров в секунду, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Ураганный ветер в Москве повредил один из зубцов на стене Кремля
СтихияОСОБЫЙ СЛУЧАЙ