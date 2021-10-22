Ураганный ветер повалил строительные леса со стены Кремля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ураганный ветер повалил строительные леса со стены Кремля. Прохожие записали видео с комментариями, что поврежден один из зубцов на стене за Мавзолеем.

- Вот это ветер. Сила такая, что Кремль едва стоит, - пишут в соцсетях.

В самом же Кремле рассказали, что на красной площади действительно из-за сильного ветра рухнули строительные леса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сила ветра в столице 22 октября действительно достигла максимальных отметок – около 20 метров в секунду. Об изменениях погоды накануне предупреждали столичные представители МЧС. Посоветовали москвичам обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не ставить машины возле деревьев.

- Мы видели, что на Красной площади упали строительные леса. Но наше подразделение на место не привлекали, - сказали kp.ru в ГУ МЧС по Москве.

Строительные леса обрушились во время реставрации Кремля из-за урагана Фото: Иван МАКЕЕВ

- В городе фиксируются падения деревьев, рекламных щитов?

- Таких вызовов нет, пострадавших нет.

В самом же Кремле рассказали, что на красной площади действительно из-за сильного ветра рухнули строительные леса.

- Просто происходила реставрация стены Кремля, которая расположена вдоль Красной площади, - сказали kp.ru в ФСО России.

- А что за реставрация проходит?

- Это плановые работы. Кремль весь постепенно реставрируется. Так совпало, что проходили работы на этой части стены и как раз ураганный ветер разрушил строительные леса. Но в этот момент работы не проводились, людей там не было. Никто не пострадал.

Сила ветра в столице 22 октября действительно достигла максимальных отметок – около 20 метров в секунду. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати

Откуда дует ветер?

Шторм, обрушившийся на Северную Европу, дошел и до России. В столице около 15.00-16.00 синоптики прогнозируют скорость ветра до 21 метров секунду.

- Это эквивалентно давлению ветра силой свыше 30 кг на метр квадратный. В результате возможно падение предметов, обладающих большой парусностью. В выходные ветер немного ослабеет и не превысит 10-15 метров в секунду, - рассказали в метеобюро «Фобос».