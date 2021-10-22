Лучшие изобретения в Москве в 2021 году: Онкобокс для лечения рака, мобильная экоферма и робот-блинопек

Сергей Собянин вручил премии победителям конкурса «Новатор Москвы». Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сегодня, 22 октября, мэр Москвы Сергей Собянин наградил лучших столичных изобретателей премией «Новатор Москвы».

«Москва - один из самых успешных мировых городов в области изобретательства, - сказал Собянин. - По патентам Москва занимает одно из первых мест среди европейских городов, безусловным лидером является среди российских регионов. Огромное количество людей, призванием которых является научная работа, сосредоточены в Москве. Огромное количество технопарков, построенных в Москве за последнее время, дают возможность работать командам предприятий, которые изобретают, внедряют в реальную жизнь свои изобретения».

Мэр напомнил, что столица получила статус инновационного кластера. На инновационном портале Москвы, где можно обмениваться знаниями, продавать свою продукцию, искать партнеров, сегодня зарегистрированы десятки тысяч инновационных предприятий.

Собянин поделился и личным опытом изобретательства. Мэр вспомнил о своей первой работе на Челябинском трубопрокатном заводе. Там сразу после института Сергей Семенович начинал слесарем в механическом цехе на инструментальном участке. Молодой специалист отвечал за рационализаторскую деятельность.

«В трудовой книжке записывали все рацпредложения и выплачивали за каждое по 10 рублей, - рассказал Собянин. - Было очень приятно. Делаешь что-то такое, что полезно для завода, для производства, для людей, для экономики. Но это, конечно, несоизмеримо с тем, что вы сегодня делаете. Это действительно уникальные изобретения, запатентованные, работающие на интерес города, горожан, нашей страны, но и, конечно, это полезно для вас, потому что для вас - это профессия, призвание».

КТО СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ

В этом году на конкурс поступило 740 заявок – на 53% больше, чем в прошлом году. Авторами проектов стали 1100 новаторов (+16%).

Лучшими изобретениями назвали 18 уникальных проектов. Среди них:

1. Диагностическая платформа Oncobox - с ее помощью проводят глубокое генетическое исследование клеток опухоли, анализируют все доступные противораковые лекарства и рекомендации искусственного интеллекта (ИИ). Потом платформа составляет индивидуальный рейтинг таргетных препаратов для отдельно взятого пациента. Подобранные при помощи системы препараты для лечения рака в два раза лучше помогают пациентам. Новинка уже внедрена в клиниках Москвы, Калуги, Петрозаводска, а также в Германии, Словении и Швейцарии.

2. Автоматизированные вертикальные фермы iFarm - многоярусная система выращивания салата, зелени, клубники, помидоров и других растений, которую можно разместить в любом закрытом помещении. Новинка позволяет практически в любых широтах повысить урожайность и снизить затраты на оплату труда.

3. Блиндозер - вендинговый автомат, способный по заказу покупателя из натуральных ингредиентов печь блины, добавлять в них начинку, упаковывать и выдавать готовый продукт. В меню робота-повара – порядка 20 видов блинов.

4. Мио-интерфейс - система управления бионическим протезом, которая подключается не к поверхности кожи, а к нервным окончаниям через кожу или кость. «Искусственная рука» станет дешевле, прочнее и проще в ремонте. По сравнению с аналогами система обладает более высокой точностью. Устройства имеют низкую задержку распознавания и более широкий набор различных алгоритмов.

5. Производство оригиналов компьютерно-синтезированных голограмм и приборов контроля подлинности голограмм. Цель - защита от подделок. Новинка применяется на банкнотах, паспортах, ID, акцизных марках, для защитной упаковки.

6. Карголинк - приложение для водителей грузовиков в России, СНГ и Европе. Новинка позволяет дальнобойщики спланировать маршрут на основании рекомендаций и фото коллег.

7. Первый легальный фудшеринг в России. Онлайн-сервисы, позволяющие бесплатно делиться «лишними» продуктами между участниками сообщества. Пользователи размещают информацию о еде, которую хотели бы отдать даром, местанохождении и договариваются о передаче продуктов.

Полный список - на портале мэра Москвы mos.ru.

ЧЕМ НАГРАДИЛИ

Премия мэра Москвы «Новатор Москвы» появилась в 2019 году. Ее присуждают ежегодно за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования и материалов, которые повышают эффективность реального сектора экономики и социальной сферы Москвы.

Премию вручают в трех номинациях:

- «Проект будущего» (инновационная идея);

- «Меняющие реальность» (стартап);

- «Лидеры инноваций» (действующий бизнес).

В каждой номинации шесть направлений:

- медицина и фармацевтика;

- искусственный интеллект и IT-технологии;

- транспорт и логистика;

- благоустройство и строительство;

- экология и охрана окружающей среды;

- общественные проекты.

Победителя выбирают в каждом направлении каждой номинации. Сумма премии в номинации:

- «Проект будущего» - 500 тысяч рублей;

- «Меняющие реальность» – 1 миллион рублей;

- «Лидеры инноваций» – 1,5 миллиона рублей.

Кроме этого, выручаются поощрительные призы для авторов 18 проектов-финалистов. Всего в 2021 году общий призовой фонд составил 20,7 миллиона рублей.