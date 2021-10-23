«Спартак» почти 10 лет не может обыграть «Зенит» на его поле: Рассказываем все интриги грядущего Winline Derby.

«Комсомолка» рассказывает главные интриги грядущего эмоционального Winline Derby «Зенита» и «Спартака» в рамках 12-го тура Российской Премьер-лиги. Напомним, обе команды потерпели обидные поражения в еврокубках. «Зенит» сгорел на последних минутах в матче с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов, пропустив досадный гол. «Спартак» же имел все шансы уверенно обыграть английский «Лестер» в Лиге Европы, но расслабился, ведя в счете 2:0, и получил в свои ворота покер от юркого нападающего Патсона Даки.

И вот, две столицы России сразятся друг с другом в воскресенье, 24 октября, на «Газпром Арене» в рамках непримиримого противостояния. «Зенит» может упустить лидерство в РПЛ, если уступит гостям. «Спартак» же намерен победить для попадания в тройку. Все или ничего – совсем скоро в решающем матче.

НЕУДАЧНЫЙ ОКТЯБРЬ

Сине-бело-голубые находятся явно не в своей тарелке в октябре 2021 года. Месяц близится к концу, а петербуржцы так и ни разу не победили. В рамках РПЛ они проиграли 3-го числа в домашнем матче с «Сочи», а 16-го – в гостях «Арсеналу». Далее следовала та самая обидная пощечина от «Ювентуса». Итого команда выглядит обескураженной накануне игры, хотя ее лидеры и стараются говорить об обратном.

- Все возможности для нас по-прежнему открыты. Я верю в нашу команду, но нам нужно просыпаться и как можно скорее! – открыто говорит капитан зенитовцев Деян Ловрен в интервью пресс-службе клуба.

У «Спартака» же статистика за октябрь гораздо лучше – удивительная победа «Наполи» и рациональная – над «Тереком», а также чудо-камбэк в ничейном матче с «Динамо». Разве что «Лестер» подпортил настроение перед игрой, но и вместе с тем разозлил москвичей, а эмоции точно не будут лишними в игре с «Зенитом».

10-ЛЕТНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ

Сможет ли «Спартак» прервать длинную безвыигрышную серию в Петербурге в предстоящем матче? Страшно подумать, но красно-белые не могут победить «Зенит» на его домашнем поле с 11 августа 2012 года, когда петербуржцы разгромили москвичей со счетом 5:0. Таких разгромов потом было еще четыре штуки. Еще дважды команды играли вничью.

Конечно, размышления о столь неудачной статистике противостояний могут сбить настрой игроков. Поэтому нигерийский полузащитник Виктор Мозес уже заранее поднимает дух своим партнерам.

- Я зол, мы не должны были проиграть в игре с «Лестером». Да, «Зенит» очень хорош, у него опытный состав. Соперник тоже будет настроен серьезно. Но – нам нужно думать о своей игре. Мы – «Спартак»! В воскресенье мы сделаем все, чтобы выиграть, - цитируют игрока «Спартака» в пресс-службе московского клуба.

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СКАЖЕТСЯ ЛИ ПОТЕРЯ ЛИДЕРОВ

За «Спартак» в этот раз не сыграет опытнейший Самуэль Жиго, цементирующий оборону красно-белых на пару с Георгием Джикией. Причина – перебор желтых карточек в предыдущих матчах РПЛ. В связи с этим будет интересно понаблюдать за тем, кто заменит французского футболиста. Как все помнят по матчу с «Лестером», 23-летний Николай Рассказов в центре обороны – пока не выход.

С другой стороны, есть и хорошие новости для болельщиков красно-белых – в строй вернулись Квинси Промес и Максимилиано Кофрие, которые будут бороться за попадание в стартовый состав.

«Зенит» же может на время лишиться двух звездных бразильцев – олимпийских чемпионов Клаудиньо и Малкома. Первый получил ушиб в матче с «Ювентусом» и, скорее всего, все-таки сможет принять участие в предстоящем матче. А вот с Малкомом история совсем другая – ему жестко «прилетело» от Артура. Бразилец с трудом покинул поле в игре против итальянцев, его тут же заменили. Сейчас Малкому предстоит комплексное обследование.

Однако козырями «Зенита» в игре против «Спартака» могут стать и другие футболисты – Дзюба и Азмун. Иранец изголодался до голов, набрал форму и отбыл дисквалификацию. Артем же достиг планки в 100 голов за петербургский клуб, а в матче с самым раздражающим соперником готов рвать и метать, чтобы начать отсчет второй сотни мячей за сине-бело-голубых.

ДРОГНЕТ ЛИ НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ

Если главный тренер «Спартака» Руй Витория все-таки решится заменить Жиго молодым Рассказовым на ближайшую игру, то будет крайне любопытно посмотреть на психологическое состояние игрока. Напомним, после игры с «Лестером» на юного футболиста спустили всех собак – мол, он и только он виноват в пропущенных голах, поскольку не успевал следить за юрким форвардом англичан.

Травля может пошатнуть настрой Рассказова. Сергей Семак вполне может дать установку быстрому Азмуну терзать юного защитника схожим образом. Однако после поражения с «Лестером» Николай постарался сохранять хладнокровие, отвечая на вопросы журналистов перед отъездом со стадиона.

- Я много времени пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, где-то не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Только мертвые не ошибаются, - ответил молодой защитник на вопросы YouTube-канала «Футбольный Биги».