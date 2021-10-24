Готовьтесь к снегу: Погода в Москве стремительно изменится

В понедельник обещают мокрый снег. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В последнюю неделю октября осень удивит москвичей стремительными переменами в погоде: от снега и ночного мороза до возвращения золотой осени с солнцем и 14-градусным теплом. А между ними – серое небо и дожди, самая типичная для поздней осени картина.

Прогноз Гидрометцентра России на 24 – 31 октября такой:

В воскресенье, 24 октября, пасмурно, промозгло, и холодно. Днем всего 0...+5 градусов, будет идти снег, мокрый снег или дождь, а ветер засвистит с порывами до 15 м/сек. В общем, выходной день уютнее всего провести дома, с теплым пледом, чаем и сериалами.

В понедельник, 25 октября, ночью ощутимо подморозит, в Подмосковье до -6 градусов, пройдет небольшой снег. Днем 0...+5, облачно, с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 26 октября, под утро -4...+1 градус, днем +3...+8. Облачно, с прояснениями, сухо.

В среду, 27 октября, ночью -1...+4, днем потеплеет до +5...+10 градусов, однако будет пасмурно и дождливо.

В четверг, 28 октября, облачно, с небольшим дождем. Ночная температура +1...+6 градусов, днем +10...+12.

В пятницу, 29 октября, тоже серо и сыро. И еще теплее, чем накануне – под утро +4...+9 градусов, днем до +13.

В субботу, 30 октября, москвичей порадует возвращение солнечной и теплой золотой осени. Ночью +5...+10 градусов, днем до +14, с ясным небом и без намека малейшего на дождь.

В воскресенье, 31 октября, ночью +2...+7, днем +10...+12 градусов, сухо и солнечно. Что ж, торговые центры, кино и рестораны в любом случае будут закрыты. А вот для прогулок в парках и отдыха на даче погода будет подходящая.