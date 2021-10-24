Мошенники убедили сотрудницу МГУ заложить две московские квартиры и отдать им более чем 19 млн рублей

Мошенники поняли, что их афера прошла очень гладко, а Ирина им полностью верит и решили обобрать женщину до нитки Фото: Shutterstock

В полицию обратилась 56-летняя инженер Музея землевладения МГУ Ирина К.*. Женщина сообщила полицейским, что целый месяц ее изощренно обманывали мошенники. Как итог - Ирина передала им крупную сумму денег и две свои московские квартиры.

По словам женщины, все началось в середине сентября, когда ей на мобильный позвонил неизвестный мужчина. Звонивший представился следователем Петровым и сообщил Ирине, что в отношении нее работает преступная группа мошенников, которые покушаются на ее сбережения. Мужчина убедил Ирину сотрудничать со следствием, чтобы поймать преступников. Для этого ей нужно было выполнять все, что он прикажет.

Ирина поверила мошеннику и стала спрашивать, как ей защитить свои сбережения. Аферист понял, что жертва «клюнула», выведал у нее всю необходимую информацию об ее вкладах и имеющемся имуществе, а затем перевел разговор на своего якобы коллегу из Центрального банка по фамилии Иванов. Иванов сообщил Ирине, что ей срочно нужно обналичить все имеющиеся у нее средства и положить деньги на специальный, безопасный счет. Женщина в точности выполнила все указания афериста и перевела на «защищенный» счет 297 500 рублей своих сбережений. Лже-банкир обещал, что деньги ей вернут по завершению спецоперации по поимке преступников.

Мошенники поняли, что их афера прошла очень гладко, а Ирина им полностью верит и решили обобрать женщину до нитки. Спустя несколько дней на телефон Ирине снова позвонил «следователь Петров». Мужчина приказал женщине следовать всем дальнейшим инструкциям, чтобы скорее задержать преступников. Аферист велел женщине встретиться с его помощником Сергеем и проследовать вместе с ним к нотариусу. Мужчина велел Ирине подписать все доверенности, которые ей там выдадут. Женщина не задавала лишних вопросов, всецело доверяя звонившему аферисту.

Следующие несколько недель ее регулярно возили в различные организации по всей Москве. Ирина побывала в банках, в финансовых организациях и у нотариусов, где почти не глядя подписывала все документы, которые ей предоставляли. Женщина уловила, что совершает сделки по кредитованию в залог своих двух квартир, но решила, что это тоже часть спецоперации и все происходит не по настоящему. Тем временем мошенники выманили у Ирины все необходимые документы, составили расписки и доверенности, заполнили нужные акты. Ирина все подписывала и со всем соглашалась. Мошенники заранее предупреждали женщину, что именно нужно говорить у нотариуса и в финансовых организациях, которые они посещали.

В итоге женщине выдали на руки 8 000 000 рублей - займ под залог ее квартиры на улице Азовская. Позже лже-следователь Петров приказал Ирине передать эти деньги своему помощнику. Деньги под залог второй квартиры на Севастопольском проспекте, 7 000 000 рублей, Ирине вообще не выдали, а лишь показали цифры на бумаге и убедили подписать расписку о получении средств. Наличные же забрали сами аферисты. При этом женщину заставили на видео проговорить, что она в полной мере получила обе суммы и никаких претензий не имеет.

Но и этого преступникам показалось мало. Через несколько дней лже-следователь Петров снова позвонил женщине и велел Ирине в сопровождении его помощника проследовать в агенство недвижимости. Там Ирине вновь дали на подпись множество разных документов, уже по продаже двух ее квартир. Женщина получила 4 000 000 рублей предоплаты за каждую. Эти деньги также были переданы помощникам лже-следователя. В тот момент Ирина поняла, что ее обманывают. Женщина осознала, что не помогает следователям ловить преступников, а сама стала их жертвой. Ирина обратилась в полицию, где подробно рассказала обо всем происходившем с ней за последний месяц.

«В результате спланированной крупной махинации, потерпевшей Ирине К.* был причинен ущерб в крупном размере. Преступная группа практически месяц обманывала женщину под видом помощи в спецоперации силовых структур. За это время Ирина успела перевести мошенникам свои накопления 297 500 рублей. После женщина подписала расписки в финансовой организации на получение 7 000 000 рублей и 8 000 000 рублей под залог ее квартир на улице Азовская и Севастопольском проспекте. После чего Ирина получила еще 4 000 000 рублей как задаток за продажу своих квартир. Все деньги женщина передавала мошенникам, убежденная, что таким образом помогает задержать преступников и в конечном счете ей вернут все ее накопления и недвижимость. Общий ущерб от действий аферистов составил 19 295 000 рублей.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Преступников разыскивают.

Ирина предполагает, что некоторые сотрудники финансовой организации, где женщине выдавали займы, могут быть в сговоре с мошенниками. Эту версию также проверят оперативники в ходе расследования. Почему никто из сотрудников различных банков и нотариусы, которых активно посещала Ирина в компании подозрительных людей, не обратили внимание на происходящее и не предложили женщине помощь, не сообщили в полицию - неизвестно.

* Имена изменены

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