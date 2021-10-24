Под Москвой при крушении легкомоторного самолёта погибли два человека

Около деревни Ватулино в Рузе разбился высокоплан «Аэропракт» А-22. Фото: 50.mchs.gov.ru

Очередная авиакатастрофа с участием легкомоторного самолёта произошла в Московской области - около деревни Ватулино в Рузе разбился высокоплан «Аэропракт» А-22. Эту информацию подтвердили в экстренных службах Подмосковья.

По предварительным данным, в салоне самолёта находилось два человека - пилот Юрий С. и ещё одна пассажирка. Двухместный сверхлегкий аппарат, который в авиакругах называют «Летучей лисицей», разбился. Оба человека погибли. Причиной крушения легкомоторного самолета под Москвой стал сильный боковой ветер.

Известны технические характеристики «Аэропракта». Двигатель имеет мощность 100 л.с., длина аппарата - шесть с лишним метров, максимальная скорость - 220 км/ч.

К сожалению, бьются такие «лисицы» с печальной периодичностью. В 2014 году такой же аппарат потерпел крушение в Еврейской автономной области (погибли также пилот и пассажир). В 2016 году похожее ЧП случилось в Ханты-Мансийском автономном округе. Ещё позже во время тестового полета «Аэропракт» А-22 упал в Красноярском крае (пилот погиб).

Как стало известно kp.ru, авария в Подмосковье произошла на территории аэроклуба «Аэроклассика». Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Задействовано 34 человека и 12 единиц техники.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, в связи с произошедшим ЧП возбуждено уголовное дело по 263-й статье УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).