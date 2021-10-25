В нерабочие дни в Москве будет аномально тепло – на грани температурных рекордов

В нерабочие дни осень продолжит радовать москвичей теплом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такое ощущение, что осень в Москве тоже решила объявить нерабочие дни – и отказаться от холодов, дождей, снега и ночных заморозков в конце октября и на всю первую неделю ноября. Нас ждет возвращение золотой осени и аномально теплая для этих чисел погода, на грани температкрных рекордов. Тепло задержится до конца вынужденных “каникул”, на всю первую неделю ноября.

Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро, рассказала kp.ru подробности:

- На солнце можно рассчитывать уже в понедельник и вторник, 25 – 26 октября, но в эти дни еще будет холодно: в понедельник, по прогнозу Гидрометцентра России, днем всего +2...+4, во вторник +6...+8 градусов, по ночам возможны заморозки. При этом сухо.

А потом циклон принесет всплеск тепла – но одновременно затянет небо облаками. Пасмурную погоду синоптики обещают со среды до пятницы. В среду и четверг возможны небольшие дожди. С четверга, 28 октября, то есть в первый из “антиковидных” нерабочих дней, потеплеет до +10...+12 градусов. Такая же температупа сохранится и в выходные дни, 30 – 31 октября, а по оптимистичным вариантам прогнозов будет еще теплее, до +13 и даже +14 градусов.

- Атмосферное давление в конце недели будет резко расти, небо прояснится, в выходные будет сухо, с переменной облачностью. Так что погода будет способствовать прогулкам в парках и поездкам на природу, - обнадеживает Татьяна Позднякова. Что ж, торговые центры, кино и рестораны в любом случае будут закрыты.

Для последних чисел октября обещанные метеорологами цифры – настоящая теплая аномалия, градусов на 6 – 7 выше, чем положено по климатическим нормам. И до рекордов не так уж далеко. Скажем, максимум для 31 октября за все 140 лет метеонаблюдений +13,9 градуса. Держится он больше полувека, с 1967 года. Рекорд для 1 ноября +12,6 градуса, еще более давний, установлен в 1934 году. Не факт, что осень 2021 эти достижения перекроет, но вплотную к ним температура подберется.

- Обычно такая погода бывает у нас в конце сентября, а не в последних числах октября! - с удивлением констатирует Татьяна Поздякова. - В первую неделю ноября днем будет около +8...+11 градусов, по ночам без заморозков. И в основном без осадков. Похолодание и осадки в смешанной фазе, снег с дождем либо мокрый снег, возможны только под конец длинных нерабочих дней, 7 – 8 ноября.