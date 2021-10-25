Пожар произошел в здании посольства Вьетнама в центре Москвы

Кирпичный особняк на 1-й Тверской-Ямской, 30 возвели в 1915 году

Утром 25 октября на 1-ю Тверскую Ямскую примчались несколько пожарных расчетов. Плотный дым валит из окон дома №30 — это рядом с Белорусским вокзалом. Судя по информации интернет-справочников, здесь базируется торговое представительство посольства Социалистической Республики Вьетнам.

— Заявка поступила в 9:47. Там трехэтажное здание, возгорание на втором этаже. Площадь возгорания устанавливаются, на месте работают подразделения пожарно-спасательной службы. Информации о пострадавших не поступало, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Кирпичный особняк на 1-й Тверской-Ямской, 30 возвели в 1915 году. Проектировал его видный российский, а затем советский архитектор Борис Коршунов. Он также работал в бригаде Щусева над проектом «Новой Москвы».

Из-за пожара на проезжей части возник затор в сторону области. После тушения и проливки конструкция спецкомиссия установит причину возгорания.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 100 «квадратов». В 10:44 огонь потушили.