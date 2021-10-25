Шесть человек пострадали в массовой аварии с фурой и автобусом под Москвой

В ДТП угодил рейсовый автобус №350, который идет от метро «Водный стадион» в Менделеево. Фото предоставлено "Комсомольской правде" очевидцем

Днем 25 октября на участке Ленинградского шоссе в Московской области столкнулись рейсовый автобус и четыре машины. ДТП произошло в районе деревни Черная Грязь в Солнечногорском округе.

— В аварию попал рейсовый автобус №350, который идет от метро «Водный стадион» в Менделеево. Грузовая фура «догнала» попутный автобус. А после удара впечатала его в машины, которые шли впереди. Это еще один грузовик MAN, «Газель» и легковушка ВАЗ, — рассказали kp.ru очевидцы.

Фото предоставлено "Комсомольской правде" очевидцем

Фото предоставлено "Комсомольской правде" очевидцем

Собеседник добавил, что к врачам за медпомощью обратились водитель автобуса и четверо пассажиров, а также шофер врезавшегося грузовика.

Фото предоставлено "Комсомольской правде" очевидцем

— Обошлось без серьезных увечий, но всех забрали в больницу для детального осмотра медиками.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали, что столкновение произошло в 14:56 на 34-м километре Ленинградского шоссе.

— По предварительной информации, два человека получили травмы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства аварии, — отметили в ведомстве.

Из-за аварии движение по Ленинградскому шоссе оказалось серьезно затруднено. Затор от поворота на Шереметьевское шоссе до Зеленограда в обе стороны.