На Хэллоуин ковид чумной доктор победит: как будут отмечать праздник нечисти во время локдауна в Москве и Подмосковье

Празднование Хэллоуина во время пандемии в Москве. Фото: Юрий Кочетков, ЕРА/ТАСС

В этом году праздник-маскарад Хеллоуин, который отмечается 31 октября, выпадает на уик-энд. Были анонсированы сотни вечеринок в клубах, барах и всевозможных заведениях Москвы. Однако большая часть провалилась к черту из-за ковида.

С 28 октября по 7 ноября в Москве и области действуют нерабочие дни. Предписано закрыть весь общепит (работает только на вынос) и сферу услуг, а массовые мероприятия отменить. Однако, как выяснил корреспондент «КП», праздновать Хеллоуин в столичном регионе все равно будут. Кроме того, сохраняется высокий спрос на костюмы нечисти.

ДОБРЫЕ СУПЕРГЕРОИ ПОПУЛЯРНЕЕ ПЛОХИШЕЙ

— Спрос на маскарадные костюмы к Хеллоуину в этом году начался уже в сентябре. Вещи бронировали за несколько месяцев. В октябре объем заявок на карнавальные наряды увеличился втрое. Отмены были, 28% отказались от ранее оформленных заявок, когда стало известно о предстоящем локдауне. Тем не менее, новые запросы на аренду также поступали, — рассказала Екатерина Крайванова, соосновательница сервиса аренды вещей Next2U.

В компании отмечают, что предпочтения в выборе костюмов у москвичей меняются из года в год. Но есть и бессменная классика. Стабильным спросом пользуются образы ведьм и вампиров — пятая часть всех заказов. Почти половина просят супергеройское трико и плащ. Добряков выбирают чаще злодеев. 14% все заказов — это образы монахов и монашек.

— Особенно востребована в последние два года Харли Квин (персонаж комиксов и фильмов «Отряд самоубийц», преступница в ярком наряде с бейсбольной битой — ред.) 41% всех запросов на костюмы женских персонажей приходится именно на нее. Еще три года назад такой популярностью могла похвастаться только Малефисента (злая фея, которую в одноименных фильмах 2014 и 2019 гг. сыграла Анджелина Джоли — ред.). Тренды на костюмы сильно зависят от поп-культуры и информационной повестки. В результате пандемии очень популярным оказался образ чумного доктора, — объяснила Екатерина Крайванова.

Чумной доктор — это реальный образ из Средневековья. Врачеватели носили маски в форме птичьего клюва, в который набивали травы, чтобы спастись от вони и «убить» заразу.

Есть спрос на костюмы современных дезинфекторов: противогаз и «тайвик», он же «уханька» — белый защитный комбинезон. Только в аренду их не дают, такой без проблем можно заказать в магазинах спецодежды за 500 — 1000 руб.

ВЕЧЕРИНКИ НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ ДОСРОЧНО

Среди тусовщиков Хеллоуин был и остается едва ли не главным торжеством в году — как бы в пику Новому году, который принято считать семейным праздником.

— При этом ценность Хеллоуина за последние годы упала. Многие задаются вопросом, почему мы отмечаем праздник из другой культуры? Но поскольку история с переодеваниями очень «заходит» молодежи — тренд остается. Прежде всего для людей в возрасте 16 — 35 лет. Они приходят отрываться на тусовки, а возможно, и найти вторую половинку. Когда в повседневной жизни носишь деловой костюм, хочется снять его и переодеться в любимого героя, — говорит организатор всероссийских и международных мероприятий Софья Евенсапер.

Собеседница рассказала, что вопреки всем нерабочим дням и новому локдауну, мероприятия в Москве и области все равно планируют. Проводить их начали еще на прошлой неделе и продолжают на этой, до того, как в силу вступит запрет. Но есть заказы на организацию событий и после дня X 28 октября. Мероприятия переносят на частные территории.

Комментарий эксперта

«НЕ ГОТОВЫ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ТОРЖЕСТВА»

— В этом году у нас есть достаточно большие заказы на частные торжества, — рассказала «КП» представитель сети магазинов «АРТЭ Театральная Галерея» Елена Захарова. — Несмотря на объявление нерабочих дней, люди продолжают готовиться. Главным образом арендуют декорации, чтобы украсить дома: тыквы, скелеты, декоративную паутину, аксессуары для украшения стола. Костюмы берут меньше. Чаще заказывают грим или детали к вечернему образ, вроде колпака или ободка на голову с топором. Те, кто празднует Хеллоуин не первый год, не готовы отказываться от торжества. Из клубного праздник перерос в домашний. Вечеринки будут на съемных коттеджах, дачах и в собственных домах.

КСТАТИ

Самые странные костюмы, которые арендуют москвичи

Свинка Пеппа

Героиня мультика для самых маленьких, превратившаяся в интернет-мем. Сюжеты серий незамысловаты, а персонажи так наивны, что Пеппа кажется святой простотой на фоне суровых реалий жизни.

Человек-банан

Еще один персонаж из интернета, который появился 12 лет назад. Ютубер под ником Онисион снял абсурдный клип в костюме банана - и понеслось. Не выражает никакой глубокой идеи, просто китч.

Сутенер

Бархатный костюм с леопардовыми вставками и знаком доллара на цепочке. Правда, российские сутенеры, скорее, носят черные кожаные куртки, золотые коронки на зубах и говорят с акцентом.

Пугало

Вместе с ним в комплекте идет ржавый серп и висельная петля.

Охранник из сериала «Игра в кальмара»

Главный кинохит этой осени, в котором солдаты носили ярко-красные комбинезоны и прятали лица за масками.

Зомби-панк

Поклонники рока любят скандировать Punk's Not Dead. Этим костюмом вам предстоит подтвердить или опровергнуть слоган.

Конь в пальто

Виновник всех происшествий, неуловимый пакостник.

Работники Росавтодора из будущего

Шуба с цепями, обнаженный торс — так, по мнению автора костюма, будут выглядеть российские автодорожники в будущем. Страшно представить, что же за вечеринка была у наших строителей, которые сделали себе такие наряды, а теперь сдают их.

Коронавирус во плоти

Есть риск, что на вечеринке с вами никто не захочет общаться.

КОШЕЛЕК «КП» (руб.)

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Указаны средние цены в Москве на 2021 год.