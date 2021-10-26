«Чистая вода» - залог здоровья

Почти 93% жителей Подмосковья обеспечены чистой питьевой водой. Фото: Пресс-служба правительства Московской области

- Я еще застал те времена, когда у нас из кранов желтая вода текла, мутная-премутная, - смеется пенсионер Алексей Савельев.

Деревня Демихово в пригороде Орехово-Зуева - довольно большая, почти 6 тысяч жителей. Здесь даже пара застроенных пятиэтажками микрорайонов имеется. Раньше с питьевой водой здесь действительно были проблемы. Географически, геологически так сложилось, что вся вода в Московской области сильно насыщена железом. Поэтому во многих районах, что бы ни делали люди, из кранов со времен появления водопровода всегда лилось нечто не очень-то прозрачное.

- Много раз приезжали, брали воду на исследование, - вспоминает Алексей Викторович. - По всем показателям выходило, что есть небольшое превышение по железу, то есть микробиологически вода вроде и не опасна, но вот цвет… Конечно, кипятили ее, чтоб хоть как-то муть эту победить. Но теперь-то совсем другое дело! Мне кажется, многие даже уже и забыли, что раньше у нас всегда в кране была мутная вода. А сейчас абсолютно прозрачная и ничем не пахнет.

Конкретно в Демихово ситуация с водой изменилась четыре с половиной года назад, в марте 2017-го. Тогда здесь открыли сразу две модульные станции водоочистки - по губернаторской программе «Чистая вода». Автоматические станции проводят глубокую очистку и обеззараживание воды из артезианских скважин, смягчают и удаляют из воды железо, мутность, цветность. Параллельно такие же станции появлялись и продолжают появляться в муниципалитетах по всей области.

Программа «Чистая вода», которая была запущена по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, стартовала еще в 2014 году и рассчитана до 2024-го.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ЭТО ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ, ЭТО ВАЖНО»

В Подмосковье продолжается реализация программы «Чистая вода». На данный момент уже 92,7% жителей региона обеспечены питьевой водой, которая полностью соответствует всем санитарным нормам - и по микробиологии, и по прозрачности. В первые годы действия программы новые водозаборные узлы с самым современным оборудованием строили для обеспечения чистой водой больших городов. А теперь их активно внедряют и в небольших населенных пунктах.

О важности «Чистой воды» губернатор говорит в каждом своем ежегодном обращении к жителям Московской области. Вот и в этом году, подводя итоги года 2020-го, он поручил главам муниципалитетов и подрядчикам ускориться:

- За 6 лет мы обеспечили чистой водой 1,8 миллиона человек. Но проблемы остаются у 200 тысяч жителей. Мы должны ускорить строительство объектов водоснабжения в 11 проблемных точках в округах, откуда приходят жалобы. Будем продолжать этот проект. Это здоровье людей, это важно.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

200 тысяч человек, которые должны быть обеспечены чистой водой, - это планы до конца текущего года. Всего же, с учетом уже реализованных проектов, за время действия программы качественную питьевую воду получили уже более 2 млн жителей области.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин отмечает, что на данный момент по обеспеченности чистой водой Московская область занимает 5-е место из 18 субъектов Центрального федерального округа.

- До конца года мы планируем улучшить качество питьевой воды еще для 230 тысяч человек, проживающих в Балашихе, Богородском, Дзержинском, Зарайске, Ленинском, Люберцах, Одинцово, Раменском, Солнечногорске, Фрязино, Чехове, - сообщил Хромушин. - Это произойдет благодаря модернизации и строительству 18 водозаборных узлов, а также ремонту и строительству 5 участков сетей водоснабжения.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ НА ГОД

В июне был открыт крупный водозабор в Одинцово. Затем - три небольших ВЗУ в Зарайске. Благодаря строительству новых сетей городской округ Дзержинский, примыкающий к МКАД, теперь питается московской водой. В Орехово-Зуево провели ремонт городской системы водоснабжения, которая сейчас питается местными артезианскими водами. А после окончания реконструкции 230-тысячный городской округ будет подключен к Восточной системе водоснабжения (она состоит из 200 скважин и питается водой из соседней Владимирской области).

Современные комплексы водоочистки устанавливаются на новых водозаборных узлах в Московской области. Фото: Пресс-служба правительства Московской области

С 2022 года также начнут ремонтировать сети водоснабжения в городских округах Воскресенск, Дмитров, Павловский Посад и Солнечногорск.

- Всего до 2024 года в рамках программы «Чистая вода» в регионе будет построено и модернизировано 150 объектов инженерной инфраструктуры в 34 городских округах, - рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. - В планах следующего года у нас уже законтрактовано 25 крупных объектов в разных городских округах, которые подлежат реализации в следующем году. Не вызывает сомнения, что мы выполним эту программу. На сегодняшний день в рамках этого проекта по всем целевым показателям мы идем с опережением на год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области:

- Говорить о важности чистой воды бессмысленно - нет в жизни человека таких ситуаций, в которых она не нужна. Но у подмосковной воды своя специфика: ее нужно хорошо подготавливать и очищать от железа. Мы слышим все запросы жителей и программу продолжаем: ремонтируем и обновляем оборудование, строим станции, ищем новые подходы. До конца года еще 18 ВЗУ мы должны сдать и улучшить качество воды для 200 тысяч наших жителей.