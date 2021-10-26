В Ногинске 2-летняя девочка умерла, отравившись алкоголем

Весь день медики делали всё возможное Фото: Влад КОМЯКОВ

Трагедия произошла в подмосковном Ногинске. 38-летний Александр (имя изменено) вернулся утром домой с рабочей смены. На часах было почти 10 утра, обычно в это время его встречала 43-летняя жена Лариса (имя изменено) и 2-летняя дочка Анечка (имя изменено). Девочка рано просыпалась и громко радовалась возвращению отца. Но в это утро в квартире была полная тишина, никто не вышел в коридор, когда Александр открыл дверь. Мужчине показалось это странным, он разулся и вошёл в комнату. На кровати он увидел дочь и супругу, они спали. Александр попытался разбудить сначала Ларису, но она не реагировала, затем дочку, но девочка тоже не просыпалась. Что бы Александр ни делал, они не приходили в сознание. Мужчина очень испугался и вызвал скорую помощь.

— Бригадой скорой помощи с отравлением неизвестным веществом госпитализированы в бессознательном состоянии 43-летняя женщина и 2-летний ребёнок. Их поместили в реанимационное отделение, — сообщил источник kp.ru.

Весь день медики делали всё возможное, чтобы привести мать и маленькую дочь в чувства. Состояние женщины было стабильным, а вот жизнь малышки висела на грани. Медики боролись за неё, но поздним вечером девочка скончалась не приходя в сознание. О смерти ребёнка врачи сообщили в полицию. Оперативники стали проводить проверку и отправились на осмотр в квартиру, где проживала семья.

— В ходе осмотра квартиры были найдены две пустые бутылки из-под алкогольного напитка, — сообщил источник kp.ru

Возможности опросить мать девочки, чтобы выяснить, как алкоголь попал в организм ребёнка, оперативникам пока не удалось. Проверка по данному факту ещё не завершена.