Участок БКЛ от «Хорошевской» до «Мневников» закроют на три дня

Временные изменения работы Большой кольцевой линии метро ожидаются в конце месяца – на три дня, с 29 по 31 октября, закроют участок от станции «Хорошевская» до «Мневников». Фото: Алиса ТИТКО

Временные изменения работы Большой кольцевой линии метро ожидаются в конце месяца – на три дня, с 29 по 31 октября, закроют участок от станции «Хорошевская» до «Мневников». Работы пройдут в дни, которые объявлены нерабочими, что позволит максимально сократить дискомфорт для пассажиров.

- Планируются работы по присоединению новых станций Большой кольцевой к сети метро. Специалисты подключат системы автоматики и телемеханики движения поездов, проверят работоспособность и надежность всех инженерных систем, - объяснили в Департаменте транспорта Москвы.

Напомним, в сентябре состоялся технический запуск трех станций - от «Мневников» до «Давыдково», включая «Кунцевскую». Поезда начали обкатку поездов, но пока без пассажиров.

На время закрытия станций на участке от «Хорошевской» до «Мневников», пассажиры продолжат пользоваться Большой кольцевой линией – поезда будут ходить между станциями «Савеловская» и «Деловой центр». На маршруте закрытых участков метро будут курсировать бесплатные автобусы КМ.

Конкретно

Как будут ходить бесплатные автобусы?

- КМ1 от «Хорошевской» до «Народного Ополчения» - с 5:30 до 1:10;

- КМ2 от «Хорошевской» до «Мневников» с остановкой у станции «Народное Ополчение» - с 5:20 до 1:20.

Кстати

До станции метро «Народное Ополчение» можно добраться на регулярных маршрутах наземного транспорта: М35, Т21, Т65, Т86, 155, 345 и 800.