К 2025 году в Москве построят еще 25 станций метро

С 2022 до конца 2024 года появятся 58,5 километра линий, 25 станций метро и 3 электродепо Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В ближайшие три года в столичном метро планируют дополнительно построить 25 станций. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«С 2022 до конца 2024 года появятся 58,5 километра линий, 25 станций метро и 3 электродепо для обслуживания поездов, - сообщил заммэра на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы. - Это позволит значительно улучшить транспортное обслуживание многих городских районов, не имеющих сегодня станции метро в шаговой доступности».

По его словам, за три года планируется завершить строительство участков:

- Калининско-Солнцевской линии от станции «Рассказовка» до Внуково;

- Сокольнической линии от «Коммунарки» до «Потапово»;

- Люблинско-Дмитровской линии между станциями «Селигерская» и «Физтех»;

- Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки».

Кроме того, начнут прокладывать участки Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Арбатско-Покровской линий. Как отметил глава Строительного комплекса Москвы, на эти цели выделят 30,8% Адресной инвестиционной программы.

КОНКРЕТНО

Главный проект метро сегодня - Большая кольцевая линия (БКЛ). К открытию до конца этого года на участке БКЛ от «Мнёвников» до «Каховской» готовятся сразу десять станций БКЛ:

- на западном отрезке длиной 6,6 километра - «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково»;

- на юго-западном участке длиной 5,34 километра - «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского»;

- на южном пути длиной 6,4 километра - «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

Напомним, их технический пуск провели в сентябре. Это значит, что пока между ними курсируют тестовые электропоезда без пассажиров для проверки путей и оборудования.

В 2022 году должны запустить еще семь станций БКЛ - «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща».

В 2023 - 2024 годах - плюс восемь станций: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, «Новомосковская» Сокольнической линии, «Пыхтино» и «Внуково» Калининско-Солнцевской линии, «Коммунарка» и «Бачуринская» Троицкой линии.