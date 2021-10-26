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Происшествия26 октября 2021 13:30

В квартире на западе Москвы нашли мертвыми супружескую пару и их 8-летнего ребенка

Родственники уже несколько дней не могли дозвониться никому из членов семьи
Семен ЕЛЕНИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тройное убийство на западе Москвы. В квартире на Мосфильмовской улице нашли тела мужчины, женщины и их 8-летнего ребенка. Как сообщают в прокуратуре Москвы, все трое - с признаками насильственной смерти.

- Родственники рассказывают, что супруги и их ребенок перестали выходить на связь как минимум с воскресенья, - сообщил сайту KP.ru источник в правоохранительных органах. - Их телефоны оказались выключены. Утром во вторник один из близких, живущий на другом конце города, приехал на Мосфильмовскую, но дверь ему не открыли. Тогда он вызвал спасателей и полицию, чтобы вскрыть квартиру.

По предварительной информации, у взрослых многочисленные ножевые ранения, а у ребенка - травма шеи. Возможно, он был задушен.

- Среди рабочих версий - ограбление, - уточнил источник.

На месте работают криминалисты.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

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