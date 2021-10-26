Есть рядом с домом классный пруд: В Подмосковье очистят 100 водоемов и запустят туда рыбу

Макаркин пруд в городе Пересвет Фото: Александр РОГОЗА

- А вообще у нас тут раки есть. Сосед как-то поймал, приносил показать самочку с икрой под хвостом. Потом назад вернул в пруд.

Николай Петрович - местный житель в третьем поколении. А места здесь красивые. На дальнем берегу пруда начинается сосновый бор с высоченными хвойными «матчами». А с этого берега вода чистая - на несколько метров видно.

«БЫЛО КАК БОЛОТО»

Городок Пересвет на 13 тысяч жителей со всех сторон окружен лесами. Выезд один - к трассе М8 «Холмогоры». 17 км до Сергиева Посада. В конце 1940-х здесь появился закрытый поселок под названием Новостройка, образовавшийся вокруг испытательного центра ракетно-космической техники. В свое время, например, именно здесь тестировали первый спутник земли… Статус города Новостройка получила в 2000 году, а заодно и новое название. Пересвет - в честь русского воина-монаха из Троице-Сергиевой лавры, который участвовал в Куликовской битве.

Но в Пересвете я не по исторической части. Этой весной здешний пруд внесли в список водоемов, которые вошли в губернаторскую программу «100 прудов и озер». По ней в ближайшие три года очистят сотню подмосковных водоемов, которые должны стать зонами отдыха для местных жителей. Программа - важная. Самые крупные городские водоемы власти муниципалитетов и так чистили-благоустраивали, а вот до «окраинных» руки все никак не доходили. А ведь там тоже множество жителей. И каждому хочется иметь недалеко от дома место, где погулять (а еще лучше и покупаться).

Макаркин пруд в городе Пересвет Фото: Александр РОГОЗА

Макаркин пруд в Пересвете уже лет тридцать - главная зона отдыха небольшого города. По берегу в любое время года любят наматывать круги пенсионеры и мамы с колясками, летом - вокруг сизый дым от мангалов.

- Здесь наш главный пляж, - объясняют жители. - Но раньше это была больше «дикая» территория без инфраструктуры. А в августе всю тину, весь топляк и мусор убрали, заросли камыша почистили, вдоль берега песочком осыпали. Так что пляж у нас на солнечной стороне пруда теперь песчаный. Хорошо сделали. Раньше почти половина берега было как болото. И пахло неприятно.

Я видел фото, как было ДО очистки. Теперь вижу, что стало ПОСЛЕ. Действительно чистенько, ухоженно.

ЖДАЛИ, КОГДА РЫБА ОТНЕРЕСТИТСЯ

Пруды неспроста чистили в конце лета. Ждали, когда рыба отнерестится, не беспокоили. Потому как рыбалка для русского человека - тоже весьма популярный вид отдыха. И чем больше рыбы, тем лучше.

- У нас тут плотва, карась, бычок ловится за милую душу, - говорит пенсионер Николай Петрович. - Я иногда хожу на Макаркин пруд, посижу с удочкой в удовольствие. Это ж только у берега кажется, что мелко, а на середине там метров до семи, если не больше.

С названием пруда, кстати, тоже одна история связана. Пруд в свое время вырыли по указанию директора НИИхиммаша (теперь это Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности) по фамилии Макаров. Было это еще в начале 1980-х. Вот народ и увековечил имя управленца в названии.

- Если вокруг еще и лавочки появятся, и прочее благоустройство, вообще будет супер, - говорит Валера, житель ближайшей к пруду панельной девятиэтажки. - Администрация обещает, что в следующем году начнут работы.

Пруд на улице Кантемира в Томилино Фото: Александр РОГОЗА

…И 200 КУБОВ МУСОРА

Через несколько часов я брожу по берегу пруда на улице Кантемира в Томилино (городской округ Люберцы). Здесь с лавочками уже порядок. Пруд находится посреди частного сектора. Вокруг «обычные» дома вперемежку с шикарными трехэтажными особняками со старыми соснами на участках.

- Еще лет десять назад в этом пруду даже купались, - вспоминает местная жительница Любовь Николаевна, выгуливающая на берегу собачку. - А потом пруд замусорили, он заилился, начал высыхать. Глубина - не больше метра. Ну кто туда полезет? Да еще если там по колено ил и все вокруг в тине.

Женщина жестикулирует, рисуя руками по берегам пруда невидимые линии.

Пруд на улице Кантемира в Томилино Фото: Александр РОГОЗА

- Тут все подходы к воде заросли камышом и деревьями. На самом берегу бурелом разросся, никто не гулял. А теперь, конечно, намного лучше стало. Правда, нам, собачникам, еще бы площадку. Напишите в газете, а?

В местной администрации рассказывают, что из водоема одного только мусора вытащили больше 200 кубометров. По периметру расставили лавочки, фонари, подключили систему видеонаблюдения. Говорят, будут следить и за уровнем воды. Чтоб пруд не высыхал.

- Чтобы вода больше не цвела, в пруд выпустили суспензию микроводоросли хлореллы, - рассказывает начальник управления по охране окружающей среды городского округа Люберцы Ирина Степанова. - Специалисты предварительно приезжали, взяли пробы воды, рассчитали по площади, какое количество микроводоросли понадобится. С одной стороны, эти микроорганизмы помогут улучшить прозрачность пруда, с другой - повысят содержание кислорода в воде, что важно для рыб и других обитателей. После очистки водоема мы вместе с местными жителями выпустили около сотни взрослых особей карпа.

Сидящие на берегу рыбка, кстати, рассказывают, что на удочку здесь хорошо идет карась и ротан. А еще белый амур попадается.

Так выглядел пруд в Томилино до очистки. Фото: администрация городского округа Люберцы

ВЫБИРАЮТ ЖИТЕЛИ

Какие водоемы чистить, выбирают сами жители. Голосование проводят через портал «Добродел». В 2021 году назвали 22 первых пруда - помимо Люберец и Пересвета, это водоемы в Егорьевке, Истре, Наро-Фоминске, Шаховской, Щелково, Серебряных Прудах, Ногинске, Солнечногорске, Домодедово, Черноголовке, Павловском Посаде, Можайске, Электрогорске, Дмитрове, Чехове, Одинцове, Волоколамске, Серпухове, Лотошино и Власихе.

Остальные пруды будут приводить в порядок в следующие два года. 60 - в 2022-м, еще 18 - в 2023-м.

В том же городском округе Люберцы на голосование по работам будущего года выносили три пруда. Два из них в итоге набрали необходимое количество голосов - Томилинский пруд на улице Шевченко и Жилинский пруд на Прудовой.

Так выглядел пруд в Томилино до очистки. Фото: администрация городского округа Люберцы

А В ЭТО ВРЕМЯ

«В камышах нашли южноамериканских черепах»

Интересную историю рассказывают в Томилино: когда рабочие чистили пруд на улице Кантемира, нашли двух красноухих черепах. Такие в последние годы весьма популярны у любителей аквариумов. Правда, в зоомагазинах черепашат продают совсем маленькими, размером с пятирублевую монету. Многие заводят, умиляясь от вида мимимишных животных. А те как начинают расти! Вот и относят ставших ненужными питомцев к ближайшему водоему. В дикой природе красноухие - довольно теплолюбивые существа, водятся в Центральной и Южной Америке. Но у нас в последнее время такие мягкие зимы, что и в подмосковных прудах, река и озерах они тоже неожиданно прижились.

- Те две черепахи были немаленькими, размером с мужскую ладонь, - рассказывает Ирина Степанова. - Их нашли, когда выдирали заросли камыша. Поймали, перенесли на другой, уже почищенный участок. Так что в пруду популяция красноухих черепах сохранилась. И в других водоемах на территории нашего городского округа таких тоже видели. Например, в Малаховских прудах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Воробьев, губернатор Московской области:

«Мы начинаем новую программу - «100 прудов и озер». Она рассчитана на ближайшие три года. Перечень их должны определить, конечно, сами жители. В пилотном режиме мы такое голосование в Доброделе запускали, 22 пруда уже отобрано. Вся техника уже есть, водоемы будут очищены. Мы наводим порядок на озерах и маленьких прудах. Везде это места отдыха и прогулок жителей. Мы обеспечим перемены, чтобы все водоемы были чистые».