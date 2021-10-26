В Москве минимальная пенсия вырастет до 21 193 рублей и пособия на 4,8%

С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам поднимутся на 4,8%.
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С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам поднимутся на 4,8%. Постановление об этом подписал сегодня, 26 октября, мэр Москвы Сергей Собянин.
Теперь городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров достигнет 21 193 рублей в месяц (сейчас - 20 222 руб.). Напомним, доплату к пенсии сегодня получают 2,1 миллиона москвичей.
Кроме того, на 4,8% вырастут единовременные и ежемесячные социальные выплаты:
- малообеспеченным семьям с детьми;
- многодетным семьям;
- детям горожан, погибших в результате террористических актов, техногенных и других катастроф;
- детям и родителям погибших военнослужащих;
- семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства;
- студенческим семьям;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- усыновителям, опекунам (попечителям), приемным семьям;
- ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы;
- ветеранам боевых действий;
- труженикам тыла;
- ветеранам труда;
- детям войны;
- реабилитированным горожанам;
- Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям;
- юбилярам супружеской жизни;
- долгожителям в возрасте 100 лет и старше;
- почетным гражданам Москвы и гражданам, имеющим особые заслуги в области культуры, искусства и спорта,
летчикам-испытателям;
- другим льготникам.
По традиции в 2022 году некоторые москвичи получат единовременные выплаты к социально значимым событиям и памятным датам. Например, к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Суммы этих выплат утвердят отдельными решениями столичного правительства.