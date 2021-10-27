Названы лучшие рестораны Москвы

С приветственным словом к собравшимся обратился лучший шеф-повар Москвы Владимир Мухин. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Вообще-то церемония была назначена на 28 октября. Но на 28 октября назначили и начало «нерабочих дней», в которые, как известно, массовые мероприятия запрещены. Пришлось сдвинуть на 2 дня раньше. Как это удалось сделать за такие короткие сроки, да еще на такой площадке (это снова был ГУМ), просто удивительно.

По итогам премии ничего особенно удивительного не произошло, хотя были любопытные нюансы, о которых ниже.

Шуток о недавней церемонии вручения мишленовских звезд звучало меньше, чем ожидалось, хотя, конечно, некоторые сравнения напрашивались.

Первая десятка лучших ресторанов выглядит так:

1. Twins Garden

2. White Rabbit

3. Savva

4. «Сахалин»

5. Artest

6. «Северяне»

7. Selfie

8. Vadvare

9. Probka на Цветном

10. Lucky Izakaya Bar

Парад лауреатов. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В этом списке стоит, пожалуй, обратить внимание на незыблемость позиций Twins Garden и White Rabbit (они разве что периодически меняются местами в разные годы), неожиданное «понижение» Selfie до 7-й позиции и появление в TOP10 двух новичков — отмеченного двумя звездами Michelin ресторана Artest и крайне любопытного проекта Vadvare.

Получившие по одной мишленовской звезде рестораны «Белуга» и Biologie заняли соответственно 22 и 37 места. Неплохо выступил шеф Владимир Чистяков — его Grace Bistro и Buro TSUM идут подряд на 17 и 18 строчках рейтинга.

Вот такие наклейки теперь появятся на дверях ресторанов, вошедших в список 50 лучших. У некоторых - рядом с мишленовскими звездами. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Особенно бурные аплодисменты в зале раздавались, когда на экране появлялись названия ресторанов, по всеобщему мнению, несправедливо обойденных вниманием инспекторов Michelin - «Матрешка» (28 место), Semifreddo (12), Probka на Цветном (9).

В других категориях награды получили:

Выбор СМИ — Twins Garden.

Шеф-повар — Владимир Мухин (он появился на экране в записанным заранее видеообращением, наверняка что-то предчувствовал).

Лучший бар — Butler.

Сомелье года — Сергей Аксеновский (ресторанная группа Maison Dellos).

Лучший официант — Константин Добрынин (Eggselent).

За вклад в развитие гастрономичсекой культуры Москвы — ресторатор Антон Пинский.

Теперь ждем хит-парада лучших ресторанов всей России — церемония вручения наград WHERETOEAT RUSSIA намечена на февраль 2022 года.

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