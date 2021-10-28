Полицейский из Некрасовки два года врал про болезни, чтобы не ходить на работу

Сейчас в отношении бывшего полицейского избирается мера пресечения. Следствие по делу продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летний Евгений (имя изменено) до недавнего времени был старшим сержантом полиции Москвы. Он работал в охране объектов органов внутренних дел Отдела МВД России в районе Некрасовка больше семи лет. Но недавно мужчину уволили и завели на него уголовное дело. Оказалось, что последние два года Евгений на службе вообще не появлялся, своё отсутствие на рабочем месте мужчина объяснял разными заболеваниями, рассказывал об операциях и говорил, что проходит реабилитацию. Соответствующие документы Евгений обещал предоставить, когда сможет лично приехать в отдел кадров. Но его визит туда бесконечно откладывался. Но через два года постоянного отсутствия старшего сержанта на работе, терпение его руководства стало заканчиваться. О Евгении вспоминали всё чаще, ведь всё это время, он, как и прежде продолжал получать зарплату. В какой-то момент кадровая служба сделала запросы в медицинские учреждения, где по словам Евгения, он проходил лечение. Но о таком пациенте там никто ничего не слышал. Когда обман вскрылся, старшего сержанта сразу же уволили, а информацию о его поступке передали в следственный комитет.

— Было установлено, что бывший полицейский группы по охране объектов органов внутренних дел Отдела МВД России по району Некрасовка, в звании старший сержант неправомерно отсутствовал на службе в период с октября 2019 года по июнь 2021 года. Он вводил в заблуждение руководство о своей временной нетрудоспособности и прохождении лечения в различных учреждениях здравоохранения с целью получения заработной платы без выполнения служебных обязанностей, — сообщил источник kp.ru.

Уже через день на Евгения завели уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". За 23 месяца, которые старший сержант не работал, ему было перечислено более 1 200 000 рублей, что является особо крупным размером. Сейчас в отношении бывшего полицейского избирается мера пресечения. Следствие по делу продолжается.