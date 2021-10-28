На баскетболиста Виталия Фридзона заявили в полицию за кражу мебели из коттеджа на Рублевке

Журналисты kp.ru связались c Виталием Фридзоном, но баскетболист наотрез отказался комментировать данную ситуацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

36-летний Виталий Фридзон — известный баскетболист и обладатель большого количества наград. Спортсмен много раз становился победителем чемпионатов России, кубков Европы, в 2012 году в составе сборной Фридзон получил бронзовую медаль Олимпийских игр в Лондоне, а после возвращения на родину и Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Недавно на баскетболиста заявили в полицию. Виталия Фридзона обвинили в попытке присвоить дорогую мебель, оставшуюся от предыдущего владельца в доме, который недавно приобрёл спортсмен. Всё начиналось вполне прилично, баскетболист заключил сделку и стал обладателем коттеджа в элитном посёлке на Рублёвке. Но во время переезда с продавцом случился конфликт из-за оставшейся в доме мебели. Уладить его мирно не получилось. Продавец действовал решительно, приехал в свой бывший дом и попытался вывезти мебель. Но отдавать имущество спортсмен не спешил, бывший хозяин дома вызвал на место полицию и написал заявление. Баскетболист с действиями продавца был не согласен и тоже заявил об этом в правоохранительные органы.

— Поступило обращение от гражданина о том, что мошенники пытаются украсть его имущество из дома, расположенного в КП Барвиха Хиллс, позже с этого же адреса поступило ещё одно сообщение от 36-летнего мужчины с просьбой зафиксировать факт самовольного вывоза мебели. — сообщил источник kp.ru.

На место направили оперативников, чтобы те разобрались в ситуации.

— Удалось установить, что двое граждан заключили договор купли-продажи на недвижимость, в который не была включена стоимость мебели (порядка 3 миллионов рублей), находящейся в доме. На момент вызова, по словам продавца, она не была оплачена, — сообщил источник kp.ru.

Через какое-то время продавец отозвал своё заявление, объяснив это тем, что конфликт улажен. Журналисты kp.ru связались c Виталием Фридзоном, но баскетболист наотрез отказался комментировать данную ситуацию.

Виталий Фридзон выступал за команды Химки, ЦСКА, Локомотив-Кубань, последний сезон он играл за Зенит, летом 2021 он покинул команду в связи с истечением контракта.

Напомним, что в августе 2012 года баскетболист уже обращался в полицию из-за кражи. Тогда его дом в микрорайоне Клязьма-Старбеево проникли неизвестные и украли ценные вещи. Среди них оказались швейцарские часы, мобильный телефон, ноутбук, фотоаппарат, планшет и та самая бронзовая медаль лондонской Олимпиады. Спортсмен был готов забыть о любых вещах, кроме дорогой его сердцу награде, Бандиты, как говорят в полиции, взломали дверь отверткой, украли пару часов, компьютеры и даже обложку для паспорта. "Все это не так важно. Она заработана потом и кровью!", — говорил Фридзон. Тогда баскетболист обращался к грабителям через СМИ и просил вернуть ему медаль.