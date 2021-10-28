Московские службы ЖКХ в нерабочие дни принимают обращения жителей по телефону и онлайн

Удалённо можно решить большинство своих вопросов по «коммуналке» Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время нерабочих дней - с 28 октября по 7 ноября включительно - службы Комплекса городского хозяйства (КГХ) принимают обращения жителей в онлайн режиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В организациях и на предприятиях КГХ временно приостановлен прием граждан, - сказал Бирюков. - Однако все специалисты продолжат работу в онлайн режиме и будут принимать информацию по телефонам, электронной почте, через личные кабинеты граждан».

По его словам, практически все услуги в ЖКХ можно оформить сегодня в онлайне. Только за прошлый год удаленно коммунальными сервисами москвичи воспользовались около 60 миллионов раз.

Свои бытовые вопросы жители могут решить через Единый диспетчерский центр ЖКХ - (495) 539-53-53.

«Благодаря этой службе заявителю не нужно запоминать телефоны всех городских служб, достаточно одного номера, чтобы получить более 300 услуг, - отметил заммэра. - К информационной системе управления заявками Единого диспетчерского центра подключено более тысячи диспетчерских».

Как подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства, время выполнения заявок жителей также контролируют в онлайн-режиме.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

По поводу проблем в ЖКХ москвичи могут звонить:

- на круглосуточную горячую линию общегородского контакт-центра - (495) 777-77-77;

- в Единый диспетчерский центр - (495) 539-53-53.

Кроме того, сообщения можно отправлять по электронной почте на портал мэра Москвы «Наш город».