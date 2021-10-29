Проект нового закона об обращении с домашними животными: ввести ОСАГО на бойцовские породы и запретить детям выгуливать собак

Госдума нового созыва собирается одобрить дополнения в закон «Об ответственном обращении с животными» до конца 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце 2018 года в России появился закон «Об ответственном обращении с животными». Работать он начала в 2020-м. Политики дипломатично называют его «хорошей базой», чтобы развивать систему наказаний для живодеров и нерадивых владельцев. Зоозащитники (за эти годы мне довелось пообщаться с многими представителями «зеленых» движений) все как один говорят про сырой документ.

Текст закона читается за 10 минут. В нем правильные положения, которые могли бы посоперничать со слоганами зоозащитников:

«отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания»;

«ответственность человека за судьбу животного»;

«меры по предотвращению появления нежелательного потомства»;

«выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка запрещается».

Только не учли важное: закон есть, а ответственности за нарушения нет. Например, документ предписывает всем владельцам питомцев передавать животных в приют или другому лицу, если по какой-то причине хозяин больше не может содержать животинку. Проще говоря, выставлять кота в подъезд и подбрасывать коробку с щенками у дверей ветклиники запрещено. Но если так поступить, то ничего тебе за это не будет. Пока что.

Госдума нового созыва будет рассматривать дополнения в закон «Об ответственном обращении с животными». Поправки планируют принять до конца 2021 года.

В октябре Правительство РФ одобрило предложение депутатов Госдумы, чтобы регионы получили полномочия детально определить правила выгула и содержания питомцев. То есть в Москве и Хабаровском крае власти могут установить диаметрально противоположные нормативы и санкции.

В регионах могут прописать:

- минимальную и максимальную длину поводка собаки;

- запрет на выгул собак детьми (например, до 14 лет), пьяными, психически нездоровыми людьми;

- разрешенные места для выгула;

- предельное число животных в одной квартире.

Это не исчерпывающий перечень. Можно указать даже часы выгула, виды ошейников и поводков.

В Москве и Подмосковье часть норм уже утверждена (см. «Важно»). Но длина поводка и другие аспекты не оговорены.

Правительство РФ уже наделило регионы полномочиями самим детально определить правила выгула и содержания домашних питомцев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Многодетная мать Елена Чугунаева считает, что все породы собак в жилых массивах должны гулять только в поводке и намордниках.

— Надо запретить выгул собак ближе 300 метров от домов, детских площадок, любых объектов, где могут проходить дети и взрослые. Гуляйте на пустырях и специальных площадках.

Специалист по поведению собак Тамара Идрисова говорит, что нужно запретить любые ошейники и уж тем более удавки и электрошоковые вариации. Только анатомическая шлейка. Рулетки-поводки тоже опасны как для собак, так и людей — ими реально порезаться. А нажать кнопку-блокиратор рулетки в стрессовой ситуации человеку сложнее, чем схватить обычный поводок. При этом длина поводка должна быть не короче 5 метров.

— В жилой зоне поводок надо сматывать до полуметра, чтобы не вторгаться в личное пространство. Если пес агрессивный, человек обязан надеть на него намордник. По моей личной статистике, больше всего людей кусают собаки миниатюрных пород. К крупным боятся приблизиться, а маленьких пытаются тискать незнакомцы, и собаки защищаются, — рассказала специалист.

Основатель проекта Urban Pet, эксперт Минстроя РФ по вопросам городской среды Артем Гебелев смотрит на правила выгула с позиции урбаниста.

— В Москве 2 млн детей до 14 лет и 2 млн собак. Детских площадок десятки тысяч, а площадок для выгула не больше 1000 на столицу. Дискриминация! Я поддерживаю нормальные правила и ограничения — поводок, намордник и штрафы — если будут создавать условия для выгула и дрессировки.

ВАЖНО!

Какие наказания уже прописаны (руб.)

Москва

Не убрали за питомцем - 1000 — 2000

Собака без намордника и поводка в магазине, детской площадке и т.д. - 1000 — 2000

Выгул собак на территории больниц, школ, садиков - 1000 — 2000

Животное повредило чужое имущество - 500 — 1000

Собака укусила прохожего, но не причинила вред здоровью - 5000

Поселили собаку в коммуналке или в подъезде - 1000 — 2000

Неправильно похоронили животное (не отдали в ветслужбу, а закопали в парке и т.п.) - 100 — 500

Жестокое обращение с животным или усыпление здоровой особи - 2000 — 2500 Нападение собаки на другое животное с причинением последнему увечий или гибели - 4000 — 5000

Натравливание собак на людей или животных - 2000 — 5000

Уклонение от прививки против бешенства - 2000 — 3000

Подмосковье

Не убрали за питомцем - 500 — 1500

Собака без поводка и намордника в магазине, детской площадке и т.д. 1000 — 2000 Животное повредило чужое имущество - 1500 — 2000

Собака укусила прохожего и причинила легкий вред здоровью - 5000

Нападение собаки на другое животное с причинением последнему увечий или гибели - 4000 — 5000

Что еще предлагают

Адрес на ошейнике – вот мои документы

Депутаты Санкт-Петербурга предлагают всем владельцам потенциально опасных пород собак (см. «Кстати») обязать покупать страховой полис. Эдакое ОСАГО на случай, если пес кому-то причин вред.

На портале «Российская общественная инициатива» размещены петиции: всех собак от 15 кг обязать надевать намордник, запретить содержание любых собак (кроме поводырей) в квартирах, ввести прогрессивную шкалу штрафов для хозяев в зависимости от габаритов животного.

В среде зоозащитников есть мнение, что вместо чипирования животных нужно сделать обязательные адресники на ошейниках. В них крупно указывать номер телефона и хозяина или QR-код с данными. Чипирование стоит в среднем 1500 руб., а эта мера в три раза дешевле.

Эти инициативы просто обсуждают. Речи о таких поправках на государственном уровне не идет. Кстати

Список потенциально опасных пород собак*:

акбаш;

американский бандог;

амбульдог;

бразильский бульдог;

булли Кутта;

бульдог алапахский чистокровный (отто);

бэндог;

волко-собачьи гибриды;

волкособ, гибрид волка;

гуль дог;

питбульмастиф;

северокавказская собака;

метисы указанных собак.

*Постановление Правительства РФ №974 от 29 июля 2019 года.

Какие современные площадки для собак строят в Москве.