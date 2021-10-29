Блогеров, которые сняли непристойную сцену у собора Василия Блаженного, посадили на 10 месяцев: «Я как собачка рядышком ходила»

Кадр из скандальной фотосессии таджикского блогера Руслана Бобиева.

Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу пранкера Бобиева». Молодой (и очень веселый) таджик опубликовал в конце сентября у себя в соцсетях снимок. Он, с четкой бородой, стоит на фоне собора Василия Блаженного, а перед ним на корточках блондинка в куртке с надписью «Полиция». Парочка имитирует непристойную сцену.

Снимок очень быстро попал в СМИ, а затем им заинтересовались и в правоохранительных органах. Руслан Бобиев (по паспорту - Муроджонзода) поспешил удалить фото со всех своих страничек, но было уже поздно. Парня задержали и возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих. Во время допроса, снятого на видео, Бобиев-Муроджонзода умолял отпустить его на родину, просил у православных прощения и обещал, что больше никогда не приедет в Россию.

Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу пранкера Бобиева». Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Задержали и его подругу. 19-летняя москвичка Анастасия Чистова уверяла, что в фотосессии принимала участие исключительно в качестве модели. Мол, все придумал ее друг-блогер, а она якобы даже не знала, что храм попадет в кадр.

Сегодня утром, перед заседанием суда, девушка вновь сообщила об этом журналистам:

- Я не виновата. Я просто как собачка рядышком ходила…

По статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» (под нее подпадают действия, которые выражают явное неуважение к обществу и совершены в целях оскорбления религиозных чувств верующих) Руслану Муроджонзода и Анастасии Чистовой грозило до 1 года тюрьмы. Прокурор на предыдущем заседании попросил для них по 10 месяцев. Парень с девушкой рассчитывали, что обойдется условкой. Или штрафом (до 300 тысяч рублей).

Адвокаты парочки заявили, что будут обжаловать это решение. Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Однако суд приговорил обоих все-таки к реальным срокам.

- Мужчине и женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима, - сообщили KP.RU в пресс-службе Тверского суда Москвы.

После заседания блогеров посадили в автозаки (в два разных, естественно). Адвокаты парочки тем временем заявили, что будут обжаловать это решение.