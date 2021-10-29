Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 октября 2021 15:00

Блогеров, которые сняли непристойную сцену у собора Василия Блаженного, посадили на 10 месяцев: «Я как собачка рядышком ходила»

После суда гражданина Таджикистана и его 19-летнюю подругу-россиянку увезли на автозаках
Семен ЕЛЕНИН
Комментарии (31)Комментарии (31)(31)
Кадр из скандальной фотосессии таджикского блогера Руслана Бобиева.

Кадр из скандальной фотосессии таджикского блогера Руслана Бобиева.

Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу пранкера Бобиева». Молодой (и очень веселый) таджик опубликовал в конце сентября у себя в соцсетях снимок. Он, с четкой бородой, стоит на фоне собора Василия Блаженного, а перед ним на корточках блондинка в куртке с надписью «Полиция». Парочка имитирует непристойную сцену.

Снимок очень быстро попал в СМИ, а затем им заинтересовались и в правоохранительных органах. Руслан Бобиев (по паспорту - Муроджонзода) поспешил удалить фото со всех своих страничек, но было уже поздно. Парня задержали и возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих. Во время допроса, снятого на видео, Бобиев-Муроджонзода умолял отпустить его на родину, просил у православных прощения и обещал, что больше никогда не приедет в Россию.

Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу пранкера Бобиева». Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу пранкера Бобиева». Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Задержали и его подругу. 19-летняя москвичка Анастасия Чистова уверяла, что в фотосессии принимала участие исключительно в качестве модели. Мол, все придумал ее друг-блогер, а она якобы даже не знала, что храм попадет в кадр.

Сегодня утром, перед заседанием суда, девушка вновь сообщила об этом журналистам:

- Я не виновата. Я просто как собачка рядышком ходила…

По статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» (под нее подпадают действия, которые выражают явное неуважение к обществу и совершены в целях оскорбления религиозных чувств верующих) Руслану Муроджонзода и Анастасии Чистовой грозило до 1 года тюрьмы. Прокурор на предыдущем заседании попросил для них по 10 месяцев. Парень с девушкой рассчитывали, что обойдется условкой. Или штрафом (до 300 тысяч рублей).

Адвокаты парочки заявили, что будут обжаловать это решение. Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Адвокаты парочки заявили, что будут обжаловать это решение. Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Однако суд приговорил обоих все-таки к реальным срокам.

- Мужчине и женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима, - сообщили KP.RU в пресс-службе Тверского суда Москвы.

После заседания блогеров посадили в автозаки (в два разных, естественно). Адвокаты парочки тем временем заявили, что будут обжаловать это решение.

Блогерам, который изображали оральный секс у собора Василия Блаженного, дали по 10 месяцев тюрьмы
ЧПКАРТИНА ДНЯ