Новый корпус Склифа построят в 2022 году

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Высокотехнологичный стационарный комплекс появится в ближайшее время в столице в Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского.

«На территории Склифа возводится современный корпус, - сказал сегодня, 29 октября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки будущего комплекса. - Самый «молодой» корпус был построен здесь около 40 лет тому назад, конечно, и физически, и морально находится уже в сложном состоянии. Для того чтобы здесь, в Склифе, оказывали современную, экстренную помощь, требуется создание такого мощного, большого скоропомощного корпуса, который бы обеспечивал комфортное пребывание пациентов, комфортную работу самих врачей. В 2022 году все основные работы должны в этом корпусе быть закончены».

По его словам, сейчас, несмотря на нерабочие дни, все стройки здравоохранения продолжаются в плановом режиме.

Напомним, в ближайшие годы в столице скоропомощные стационарные комплексы построят в пяти городских стационарах:

- в центре - НИИ скорой помощи имени Склифосовского;

- на севере - больница имени Боткина и больница имени Вересаева;

- на востоке - больница № 15 имени Филатова;

- на юге - больница имени Буянова.

В каждом из новых корпусов на крыше разместят вертолётную площадку для оперативной доставки самых тяжёлых больных.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Семиэтажный скоропомощной корпус Склифа рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день. Для них в течение первых суток болезни обеспечат полный набор необходимой помощи по принципу «диагностика – оперативное вмешательство – реанимация». Затем в зависимости от состояния выпишут домой или переведут в другие отделения больницы для дальнейшего лечения.

Приемное отделение будет работать по принципу «триаж» (от французского слова triage – сортировка, отбор).

Поступающих пациентов станут распределять по трем категориям:

- красная - больные в тяжелом состоянии;

- желтая - в состоянии средней тяжести;

- зеленая - состояние стабильно удовлетворительное.

Пациентов с подозрением на инфекцию будут эвакуировать в профильное медицинское учреждение через изоляционно-диагностические боксы.

На первом этаже нового корпуса Склифа рядом с приёмным отделением разместят:

- диагностический блок (КТ и рентген-кабинет, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики);

- кабинеты эндоскопии и врачей-специалистов;

- малую операционную, перевязочную и гипсовую.

На остальных этажах - смотровые, палатно-диагностическое отделение, кабинет УЗИ, специализированные операционные, отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение эндоскопии с процедурными и малой операционной.

Здание оснастят современной медтехникой, включая:

- 2 компьютерных и 2 магнитно-резонансных томографа;

- 1 рентген-комплекс на 3 рабочих места;

- 6 передвижных рентгеновских аппаратов;

- 2 ангиографические установки;

- 5 рентген-установок C-дуга;

- 12 УЗИ-аппаратов;

- эндоскопическое и лабораторное оборудование.