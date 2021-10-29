В центре столицы построили жилой дом по программе реновации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для переселенцев программы реновации в районе Басманный в центре Москвы построили жилой дом. Здание разместили на Бауманской улице, владение 47/1.

«Главной особенностью новостройки стал ее внешний облик, который необходимо было органично вписать в окружающую историческую застройку района, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Изюминку зданию придали разноэтажные секции и арочные окна, которые ассоциируются с классическим стилем в архитектуре».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Жилой дом с подземным паркингом состоит из 5 секций переменной этажности 6-10 этажей. Фасады облицованы клинкерной плиткой белого, черного и серого цвета. Благодаря таким лаконичным оттенкам здание выглядит строго и представительно.

В доме - 274 квартиры (однокомнатных – 115, двухкомнатных – 127, трехкомнатных – 29, четырехкомнатных - 3). Для маломобильных людей - пять специальных квартир. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, поставили специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью выполнена по стандартам реновации.

Первые этажи сделали нежилыми. На них могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

В вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа с санузлом, кладовая для уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков.

В каждой секции дома - грузопассажирские лифты на 1 000 и 400 килограммов, с визуальной и тактильной информацией.

Двор благоустроили и поставили детскую и спортивную площадки, площадки для отдыха взрослых, разбили газоны и цветники, высадили деревья и кустарники.

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/