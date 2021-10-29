Крутицкую набережную реконструируют в 2022 году

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В столице продолжается обновление набережных Москвы-реки. Одну из них - Крутицкую - полностью благоустроят уже в следующем году.

- Реконструкция этой набережной началась в 2020 году, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - По проекту планируется расширить проезжую часть до двух полос движения в каждом направлении, обустроить прогулочную зону с пешеходными и дорожками и высадить деревья и кустарники.

По его словам, вдоль набережной поставят скамейки, откроют зоны отдыха, проложат коммуникации, в том числе освещение. Во время благоустройства высадят 30,1 тысячи квадратных метров газона, 12 деревьев и 172 кустарника.

«По поручению мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина набережные реки будут построены по новым для Москвы правилам – со значительным отступом от береговой линии, - добавил Рафик Загрутдинов. - Это позволит создать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок».

КОНКРЕТНО

На участке от Новоспасского моста до Симоновской набережной:

- проведут реконструкцию проезжей части автомобильной дороги - 0,76 километра. Ее расширят до четырех полос, по две в оба направления;

- обустроят пешеходную часть набережной шириной не менее трех метров и вымостят гранитными тротуарными плитами площадью 2 594 квадратных метра;

- построят очистные сооружения для ливнестока реконструируемого дорожного участка.