Москву ждут рекордно теплые выходные и аномально теплый ноябрь

Москвичей ждет теплый ноябрь и новые температурные рекорды. Фото: Иван МАКЕЕВ

Аномально теплая погода продержится в Москве как минимум до конца нерабочих дней, то есть до 7 ноября, обещают синоптики Гидрометцентра России. Осень как будто вернулась на полтора месяца назад, в середину сентября, в те самые времена, когда нас обычно радует теплом и солнцем бабье лето!

- Температура будет превышать норму на 6 – 7 градусов. Она будет больше соответствовать началу третьей декады сентября, - рассказал о грядущих теплых аномалиях научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу и воскресенье могут быть побиты температурные рекорды за все 140 лет метеонаблюдений. Пока максимум для 30 октября +14,5 градуса, для 31 октября +13,9 градуса. Оба рекорда держатся больше полувека, с 1967 года. А сейчас метеорологи обещают +14 градусов, при этом будет сухо и в основном солнечно. Даже если до рекордов дело не дойдет, в любом случае – красота!

В первые дни ноября, в понедельник и вторник, тоже тепло, +11...+12 градусов, переменная облачность, без осадков.

В среду, четверг и пятницу, 3 – 5 ноября, облаков на небе станет больше, возможны небольшие дожди. И по-прежнему аномально тепло для этого времени года, +11...+13 градусов.

Под конец “ковикул” начнется постепенное понижение температуры: в субботу, 6 ноября, не выше +10, в воскресенье, 7 ноября, +9 градусов, с небольшими дождями.

Но и потом вряд ли начнется резкое похолодание. Весь ноябрь 2021 в столице будет очень теплым, со средней температурой на 1 – 1,5 градуса выше климатической нормы, обещают в Гидрометцентре России.