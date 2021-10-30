24-летний хоккеист Иван Биткин найден мертвым на козырьке многоэтажки в Москве

Серьезную карьеру Иван Биткин начал в молодежном клубе уфимского «Салавата». Фото: пресс-служба Молодежной хоккейной лиги

В ночь на 30 октября в Хорошевском районе Москвы нашли мертвым хоккеиста Ивана Биткина. Об этом kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах. Игроку было 24 года. Спортсмен лежал на козырьке подъезда в доме, в котором жил на 25-м этаже. Скорую вызвали соседи по многоэтажке, которых напугал грохот. Однако реанимационные действия не спасли парня. Следственный комитет устанавливает обстоятельства трагедии.

Биткин родился в Москве, воспитанник школы «Русь». Но серьезную хоккейную карьеру начал в молодежном клубе уфимского «Салавата» — «Толпар». Играл в амплуа защитника. С 2017 года игрок Высшей хоккейной лиги. Там он представлял клубы «Звезда» (фарм-клуб ЦСКА) и около сезона поиграл за «Ценг Тоу» — команду из Китая, которая участвует в ВХЛ.

В предыдущем сезоне регулярного чемпионата Биткин всего 12 раз выходил на лед за «Звезду». Сделал две удачных передачи, заработал две минуты штрафа и больших успехов не добился. В официальный состав клуба на сезон 2020/2021 он не включен.