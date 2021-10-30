8-летнюю девочку под Москвой спасли от педофила благодаря умным часам

Умные часы помогли найти похищенную девочку. Фото: Shutterstock

Вечером 29 октября восьмилетняя школьница из поселка Купавушка прошла прогуляться по округе. Это новый частный сектор микрорайона Купавна между Балашихой и Ногинском. Родители забеспокоились, когда девочка не вернулась домой в оговоренный час.

Тогда мама вспомнила, что дочь носит умные часы. Это детский аксессуар, в котором есть тревожная кнопка для связи с родителями, а также работает функция геолокации. Маячок показал примерное местоположение ребенка, и мать отправилась на поиски.

— Данные геолокации в часах указали на дом, в котором идет ремонт. В нем женщина вместе с соседями обнаружили девочку с незнакомцем. Он и ребенок сидели в строящейся бане без одежды, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах. — Задержанный 1963 года рождения, ранее судим. Владельцы дома наняли его, чтобы сделать ремонт.

Ребенка госпитализировали в больницу. С ней работают психологи. Следственный комитет ведет проверку по двум уголовным статьям: похищение заведомо несовершеннолетнего и покушение на изнасилование.