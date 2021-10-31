Чтобы не закрываться в нерабочие дни, магазины в Москве прячут товары за простынями

За нарушение нерабочих дней бизнесу грозит серьезное наказание. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нерабочие дни в Москвы совпали с главным тусовочным карнавалом — Хеллоуином. Большинство ночных заведений стоически отнеслись к трагичному совпадению и подчинились распоряжению властей. Однако в ночь на 31 октября, когда по легендам в мир приходят духи умерших, несколько столичных баров решились устроить пляски. Возможно, на костях своих гостей.

В баре Punk Fiction на танцполе было не протолкнуться. Девчонки в нарядах японских школьниц и ведьмочек, парни в комбинезонах и масках, как у жестоких охранников из сериала «Игра в кальмара». Если бы в этот день проводили конкурс на лучший костюм, его наверняка бы взял отряд инспекторов ОАТИ, которые прознали о тусовке и нагрянули с проверкой. ОАТИ — это объединение административно-технический инспекций, орган власти, который выписывает штрафы и бдит за антиковидными мерами в столице.

Инспекторы прошлись по танцполу с фотоаппаратом и засняли беспредел. Безмасочная молодежь покривлялась на камеру — не клубной, а административной хроники. Найти себя в фотоотчете на сайте бара тусовщики не смогут — радостные мордашки приобщат к протоколу о нарушении режима нерабочих дней. Гостям ничего не будет, накажут только клуб (см. «Конкретно»). Также в ночь рейда работали заведения «Бар, которого нет», «Old Town».

Юлить перед законом пытаются и магазины. В ТЦ «Авиапарк» 30 октября продолжали работу косметические супермаркеты «Летуаль» и «Подружка». Хотя по распоряжению мэра, торговые точки, где продают менее 70% продуктов и меньше 30% товаров первой необходимости, должны закрыться до 7 ноября.

Обходить правила пытаются не только через покупку поддельных справок. Такое объявление появилось на деревенском магазинчике в Башкирии. Фото: Эдуард КУСКАРБЕК

Отделы Fix Price (Новокосинская, 22), «Все для ремонта» (Зеленоград, корп. 813) и «Смешные цены» (Новозаводская, 2, корп. 1) также попали под удар. В таких сетях большую часть стеллажей торгового зала занавешивают тканью, как бы демонстрируя: мы не продаем все подряд, только товары первой необходимости и продукты. Но если покупатель берет и несет на кассу товар с закрытого стеллажа, ему не отказывают. Инспекторы нашли и другие нарушения в этих точках: покупатели без масок, вакцинацию прошли менее положенных 60% сотрудников и прочие грехи ковидного времени.

КОНКРЕТНО

Как накажут бизнес за нарушение нерабочих дней

Организаторам вечеринок, а также магазинам, которые не закрылись на время нерабочих дней, грозят штрафы по 300 тыс. руб. Если во время разбирательств вскроется, что кто-то из посетителей или работников заразился ковидом в период «подпольной» работы, тогда бизнесу грозит до 1 миллиона рублей штрафа или закрытие на срок до 90 суток.