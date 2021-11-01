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Происшествия1 ноября 2021 12:05

Под Москвой нашли учительницу начальных классов с простреленной головой

Тело женщины нашли в лесном массиве, в 100 метрах от жилых домов
Иван РУНЕВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. Рассматриваются все версии случившегося.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. Рассматриваются все версии случившегося.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию поступил звонок от перепуганного мужчины-очевидца. 60-летний Иван В. (имена изменены) сообщил оперативникам о страшной находке, сделанной им в лесу около подмосковного города Старая Купавна Богородского городского округа. Ранним утром Иван отправился в ближайший лес на прогулку. Мужчина едва успел войти в лесной массив, как заметил на опушке женское тело. Иван подумал, что женщине стало плохо и решил помочь, но подойдя ближе увидел страшную картину - у женщины была прострелена голова, все было в крови. Мужчина сразу же позвонил в полицию, сообщить о случившемся.

«Прибывшие на место оперативники обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением головы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что погибшая - 42-летняя Марина К.(имена изменены), учительница начальных классов местной школы. Тело женщины было найдено в лесном массиве, в 100 метрах от одного из домов по улице Герасимова» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. Рассматриваются все версии случившегося.

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