Под Москвой нашли учительницу начальных классов с простреленной головой

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. Рассматриваются все версии случившегося. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию поступил звонок от перепуганного мужчины-очевидца. 60-летний Иван В. (имена изменены) сообщил оперативникам о страшной находке, сделанной им в лесу около подмосковного города Старая Купавна Богородского городского округа. Ранним утром Иван отправился в ближайший лес на прогулку. Мужчина едва успел войти в лесной массив, как заметил на опушке женское тело. Иван подумал, что женщине стало плохо и решил помочь, но подойдя ближе увидел страшную картину - у женщины была прострелена голова, все было в крови. Мужчина сразу же позвонил в полицию, сообщить о случившемся.

«Прибывшие на место оперативники обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением головы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что погибшая - 42-летняя Марина К.(имена изменены), учительница начальных классов местной школы. Тело женщины было найдено в лесном массиве, в 100 метрах от одного из домов по улице Герасимова» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. Рассматриваются все версии случившегося.