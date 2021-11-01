Очевидцы сообщили о двух взрывах перед пожаром в строящемся ЖК на юге Москвы

Один из объектов строящегося жилого комплекса загорелся 1 ноября в районе ЗИЛа в Москве. О пожаре сообщили москвичи, которые сняли видео пожара.

Один из объектов строящегося жилого комплекса загорелся 1 ноября в районе ЗИЛа в Москве. О пожаре сообщили москвичи, которые сняли видео пожара.

- Не достроили, а уже горит ЖК «Квартал на набережной» в районе ЗИЛа, - сообщили очевидцы в соцсетях.

Очевидцы услышали несколько взрывов перед тем, как началось открытое горение.

- Нам заявка о пожаре в районе ЗИЛ поступила в 14.02. Наши сотрудники оперативно выехали на улицу Автозаводская, 32 корпус 1 строение 9. Горело здание напротив, - рассказали kp.ru в ГУ МЧС по Москве.

- Что горело?

- Отдельно стоящее здание. Не похоже на бытовку, но и не дом.

- Очевидцы говорят, что слышали два взрыва перед пожаром.

- Не подтвержденная информация. Возгорание произошло на площади около 50-55 квадратных метров. Наши сотрудники оперативно ликвидировали пожар – в 14.29. Причины возгорания будут определены специалистами.

Спасатели рассказали, что в данном месте ведутся строительные работы по возведению нового жилого комплекса. Несмотря на «нерабочие дни» строительство не останавливалось, на объекте трудятся рабочие.

- В момент возгорания в здании не было людей. Пострадавших нет, - сказали в ГУ МЧС по Москве.