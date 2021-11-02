В Подольске нашли мужчину, заколотого ножом в глаз

Полиция опрашивает всех возможных свидетелей происшествия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшную находку недавно обнаружили соседи в одной из квартир на улице 43 Армии в Подольске. Они возвращались вечером домой, когда заметили, что дверь в чужую квартиру приоткрыта. Об этом решили сообщить жильцам, возможно они не заметили. Сначала соседи позвонили в звонок, но из квартиры никто не вышел, затем один из них зашёл внутрь, чтобы позвать хозяев. Он покричал из коридора квартиры, но никто не откликнулся. Тогда сосед шагнул дальше в квартиру и увидел на полу окровавленное тело мужчины. На место происшествия вызвали полицию.

— В съёмной квартире с ножевым ранением левого глазного яблока обнаружен труп 30-летнего гражданина, давность наступления смерти которого около 2 часов, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас полиция опрашивает всех возможных свидетелей и устанавливает личности хозяев квартиры, чтобы узнать, с кем общался погибший в последнее время.