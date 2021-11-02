В Москве мошенники обокрали 82-летнего вирусолога, который был пионером в исследовании советских ВИЧ-инфицированных

Мошенники украли сбережения известного профессора-вирусолога, выведя средства с его счета в банке. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

82-летний Леонид Урываев — вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, известный как в России, так и далеко за её пределами. Он внёс большой вклад в развитие отечественной науки, в том числе под его руководством в 1987 году впервые были выделены и изучены вирусы иммунодефицита от отечественных пациентов. Это положило начало разработке препаратов, которые учитывали бы генетические особенности жителей нашей страны.

Несколько дней назад Леонид Урываев пришёл в отделение известного банка на Хорошовском шоссе. Профессор обратился к одному из сотрудников и попросил помочь ему получить деньги по вкладу. Леонида Викторовича попросили присесть и предъявить паспорт. Сотрудник стал проверять данные в системе, но через некоторое время сообщил, что деньги уже сняли со счёта.

Леонид Урываев — известный вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Фото: ras.ru

Леонид Викторович был убеждён, что это какая-то ошибка и попросил сотрудника распечатать выписку по вкладу и информацию о списании денежных средств. Изучив бумаги, профессор понял, что кто-то перевёл весь его вклад на чужой счёт ещё в августе. Но поскольку учёный не пользовался приложением банка, узнал он об этом только во время визита в отделение. Забрав все распечатки, Леонид Урываев отправился в полицию.

— Поступило заявление от 82-летнего гражданина о том, что с его вклада в банке без его ведома денежные средства в размере 900 000 рублей были переведены на банковскую карту, которая ему не принадлежит. В ходе проверки было установлено, что с данной банковской карты в период с 13 по 15 августа было произведено 42 транзакции в размере 21 210 рублей и 1 транзакция на сумму 9 090 рублей. Данные переводы были осуществлены на неизвестную банковскую карту, — сообщил источник kp.ru

Звания 82-летнего Леонида Урываева можно перечислять долго, он является член-корреспондентом РАМН и РАН, возглавляет секцию вирусологии и входит в состав президиума лабораторного совета Госсанэпиднадзора РФ, курирует разделы программы РАМН по СПИД, является лауреатом премии Совета Министров СССР и Заслуженным деятелем науки Российской Федерации. Всю свою жизнь учёный посвятил науке, изучая различные вирусы и заболевания, которые они вызывают. В 1955 году Леонид Викторович, в возрасте 16 лет, начал работать у известного академика Петра Анохина, так начинался его путь в науке. Вирусолог до сих пор развивает направление научной школы своего учителя. Но Анохин стал не единственным именитым наставником Леонида Урываева.

Профессор долгое время работал с Дональдом Линдсли — американским пионером в области изучения функций мозга. Урываев так же является членом Международной организации по исследованию мозга Нью-Йоркской академии наук, входит в состав Международной группы по изучению ультрамалых воздействий, а так же в Павловское общество Северной Америки и Канады. На протяжении 35 лет Леонид Викторович преподавал на кафедре нормальной физиологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, за это время он воспитал 12 кандидатов и 3 докторов наук.