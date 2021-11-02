С начала года Департаментом строительства Москвы сдано более 2 миллионов квадратных метров недвижимости

Фото: Иван МАКЕЕВ

За десять месяцев этого года Департаментом строительства столицы построено и введено в эксплуатацию 113 объектов общей площадью 2 086,2 тысячи квадратных метров.

«Среди знаковых объектов - станции московского метрополитена «Народное ополчение» и «Мнёвники», электродепо «Сокол», 5 объектов здравоохранения, 6 объектов образования, 2 культурных объекта, 5 спортивных объектов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Кроме этого, завершено строительство 48 километров дорог, 30 искусственных сооружений и 17 пешеходных переходов».

По его словам, за эти же месяцы получены документы на ввод в эксплуатацию 70 жилых домов и 18 объектов коммунально-инженерной инфраструктуры.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (902,1 тысячи квадратных метров) прирост составил 131% – это на 1 184,1 тысячи квадратных метров больше показателя прошлого года, - добавил Рафик Загрутдинов. - И эти результаты мы достигли несмотря на сложную ситуацию с пандемией».