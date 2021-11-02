Из-за сильного тумана в Москве воздух пахнет гарью. Экологи ответили, почему так получилось и когда уйдет запах

Окутанная туманом Красная площадь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первые жалобы на запах гари в воздухе появились поздним вечером 1 ноября. На Москву начал опускаться туман, который за пару часов обернулся непроглядной мглой. По данным «Гидрометцентра России» отмечался туман с ухудшением видимости менее 100 метров.

Судя по постам в соцсетях, больше всего сетовали живущие в Новой Москве и Северо-Востоке столицы, а также в Химках.

Что показывают счетчики

Портал IQAir, оценивает индекс качества воздуха и загрязнение атмосферы PM2.5 в Москве. PM2.5 — это воздушный загрязнитель. Он состоит из мельчайших частиц (сажа, крупицы асфальта) и капелек жидкости, которые также впитывают выбросы.

По состоянию на 12:00 2 ноября проект оценивает качество воздуха как 113 с пометкой «Вредно для уязвимых групп населения». Под уязвимыми группами понимают астматиков, аллергиков, людей с заболеваниями дыхательной системы. Показатель в 200 по шкале компании означает наивысшее загрязнение, а 0 — его отсутствие. Для сравнения в крупнейшем мегаполисе Индии Дели в тот же момент оценка 177, а в Париже — 10.

Проект World Air Quality Index, который аккумулирует данные государственных станций мониторинга и частных инициатив, показывает на карте в зависимости от района города оценку от «Хорошо» до «Нездоровый». Наиболее критичные показатели вдоль МКАД, в Новой Москве, а также на Севере и Северо-Востоке столицы в сторону Химок и Долгопрудного.

К вечеру выхлопы разгонит ветер

— Наблюдаемый в Москве туман не связан с выбросами автотранспорта и промышленных предприятий. Является чисто метеорологическим явлением. Такого рода туман возникает чаще всего именно в ночное время в условиях антициклона при безоблачной погоде и небольшом ветре. Часто этому способствует температурная инверсия, которая препятствует подъему воздушной массы, — рассказали kp.ru в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В ведомстве добавили, что с вечера 1 ноября до утра 2 ноября отмечались метеоусловия, способствующие накоплению выбросов в атмосфере. На отдельных территориях столицы автоматические станции контроля загрязнения атмосферы фиксировали рост концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

— Сейчас наблюдается снижение концентраций загрязняющих веществ в воздухе. По прогнозу метеорологов в течение дня и последующей ночью метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере, — отметили в департаменте.

Ранее kp.ru спрашивала у синоптика Александра Шувалова, может ли туман в Москве быть «ядовитым» — то есть пропитанным вредными веществами. Специалист ответил, что в теории это возможно. Однако из-за того, что промпредприятия столичного региона оборудованы современным фильтрами, а машин на улицах ввиду нерабочих дней и плохой видимости меньше, ситуация некритичная.

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