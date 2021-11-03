В лесопарках Москвы час пик: с началом нерабочей недели число желающих отдохнуть на природе увеличилось раз в десять

Бульдог Василиса тоже любит гулять в Битцевском лесу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Такое ощущение, что там - в конце Битцевского леса - раздают бесплатные пирожки. Иначе как объяснить такую толпу, которая с утра до вечера стекается к парадной арке в Новоясеневском тупике и резво разбредается вдоль дорожек?

Неугомонные старички с палками для скандинавской ходьбы. Собачники с их подвижными смешными питомцами. Велосипедисты (их полным-полно, даже городской прокат ещё не закрыли). Влюблённые парочки. Студенты, школьники.

Особенно странно такое многолюдье смотрелось в понедельник. На клеточном уровне чувствуешь, что в это время нужно работать. Но потом вспоминаешь - нерабочая неделя.

Причём на этот раз московские парки оставили открытыми, чему жители столицы несказанно рады.

Посещаемость столичных лесопарков с началом нерабочей недели выросла в несколько раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

НИ ОДНОЙ СВОБОДНОЙ СКАМЕЙКИ

Чтобы как-то разнообразить свою прогулку и сделать её познавательной, можно идти по экологической тропе мимо информационных стендов. Она начинается у главного входа в лес и примерно там же заканчивается. Чем-то напоминает открытый школьный урок, который учительница проводит на открытом воздухе.

Идёшь, останавливаешься, читаешь.

«Во время Великой Отечественной войны по территории Битцевского леса проходил южный узел обороны Москвы, от которого до настоящего времени сохранились заросшие окопы, противотанковые рвы, ДОТы и капониры».

Пройти по экологической тропе можно в любое время, причём бесплатно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ещё сто метров - и снова табличка. На этот раз со списком деревьев, которые здесь растут. Среди них есть домашняя яблоня, конский каштан, сибирская лиственница и другие. Та же схема и с растениями. С детьми, кстати, было бы хорошо отыскать какие-то виды прямо на месте (с помощью картинок на стенде). Да и со многими взрослыми тоже. Я, например, не отличу хохлатку от медуницы, хоть расстреливай.

Дальше - небольшой прудик (был выкопан в 1968 году) и старинный родник. Здесь тоже людей целый вагон. Одни подкармливают уточек, другие набирают воду, третьи оккупировали скамейки. Ни одного свободного места.

Очень многие приходят в лесопарк с палками для скандинавской ходьбы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомню, что Битцевский лес - это природно-исторический парк. Отнюдь не развлекательный. А потому здесь нет кофейных машин, ларьков с хот-догами и прочих радостей. Если собираетесь гулять долго, возьмите с собой перекусить и попить.

Также можно взять какого-нибудь птичьего корма. Оптимальнее всего, сырых семечек или несолёного сала. О чёрном хлебе забудьте как о страшном сне. Он для любой птицы губителен, в том числе, и для уток.

За родниковой водой очередь из двенадцати человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда идете по битцевской экотропе, по пути можно заглянуть в вольерный комплекс, где живут разные животные (козы, фазаны, куры, овцы). Но именно сейчас он закрыт до 7 ноября. По понятным причинам.

То ли грибы такие, то ли рабочие в касках Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среди ощутимых минусов - полное отсутствие навигации. Никаких стрелочек, табличек, указателей. Идёшь интуитивно по главной аллее и там, где дорожки расходятся, чувствуешь себя некомфортно. То ли ты правильно дальше пошёл, то ли, как в сказке, коня потеряешь. Наличие информационных стендов о растениях и животных говорит о том, что вы не сбились (верной тропой идёте, товарищ).

Это птичка-невеличка, а зовут её синичка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среди тех, кто приходит прогуляться в лес, довольно много людей с фотоаппаратами. Они, словно бойцы с ружьями, занимают позиции возле кормушек и устраивают для пернатых фотосессии. Чаще всего им позируют синички. Те, что одеты в жёлтые шубки с зеленоватым оттенком. Однако если повезёт, можно запечатлеть и более редкие виды. Например, свиристель.

В Битцевском лесу обитает больше ста видов птиц Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПРАВКА «КП»

Экологическая тропа «Битцевский лес»

Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2 (ст. м. «Битцевский парк»).

Особенности - в самом начале тропы расположены вольеры с животными.

Протяжённость - 2,4 км.

Время в пути - 1 ч 20 мин.

КУДА ЕЩЁ СХОДИТЬ

Серебряный Бор (ул. Таманская, 35 кор 2, ст. м. «Народное ополчение»).

Особенности - есть крупное тростниковое болото и орнитологическая вышка.

Протяжённость - 1,2 км.

Время в пути - 45 мин.

Кузьминки-Люблино (Волгоградский проспект, 168 стр 7, ст. м. «Юго-Восточная»).

Особенности - можно увидеть ежа, лису, ласку (есть беседки для отдыха).

Протяжённость - 3,1 км.

Время в пути - 1 ч 50 мин.

Ландшафтный заказник «Тёплый Стан» (ул. Тёплый Стан, 7, ст. м. «Тёплый Стан»).

Особенности - рельефная местность, родник «Холодный», возле станции метро - самая высокая точка в Москве.

Протяжённость - 4,2 км.

Время в пути - 2 ч 20 мин.