Строительство нового футбольного поля на юго-западе столицы завершится до конца года

На юго-западе столицы на улице Паустовского завершается строительство футбольного поля с инфраструктурой. На нем смогут заниматься воспитанники государственного бюджетного учреждения ФСО «Юность Москвы» Москомспорта.

«До конца ноября будут завершены все строительно-монтажные работы с учетом благоустройства территории, а также пуско-наладочные работы, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Общая готовность объекта составляет 90 процентов».

По проекту здесь появится двухэтажное здание административно-бытового комплекса, здание крытой стоянки – для специализированной техники, футбольное поле и трибуны на 498 мест.

На первом этаже административно-бытового комплекса - гардероб, 4 раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет. На втором этаже - административная зона. Для инвалидов поставят пандусы. Помимо этого, около здания на четырёх отдельных площадках разместят 30 машиномест.