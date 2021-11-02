Открываются на свой страх и риск: магазины-нарушители выявлены в Москве

В «нерабочие дни» сотрудники Роспотребнадзора по Москве усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Фото: ОАТИ

Столичные специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять нарушителей режима «нерабочих дней». Штрафы или закрытие за нарушение мер профилактики COVID-19 грозит сразу нескольким магазинам. Очередным стал магазин с косметикой «Улыбка радуги» на Ореховом бульваре.

- Магазин работал, в нем выявлены грубые нарушения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции: не проводилась термометрия сотрудников и посетителей, не используются дезинфицирующие средства для уборки помещений. Мы не обнаружили оборудование для обеззараживания воздуха, - сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮАО Алина Колеганова.

Так как выявлены жесточайшие нарушения, то магазину грозит закрытие на срок до 90 суток.

В «нерабочие дни» сотрудники Роспотребнадзора по Москве усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. И уже был опечатан торговый центр «Арколь» на проспекте Буденного. Сотрудники впервые услышали, что в помещение должны быть бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, что уборку нужно проводить с применением дезинфицирующих средств.

- В торговом центре отсутствовали санитайзеры для обработки рук посетителей и разметка для соблюдения социальной дистанции, не была организована термометрия сотрудников. В связи с тем, что указанные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, помещения торгового центра опечатаны. Материалы будут переданы в суд, - сказала ведущий специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ВАО Анна Плахова.

В «нерабочие дни» на одном из теплоходов устроили дискотеку, где люди не соблюдали социальную дистанцию, были без масок. Теперь организатору речных перевозок компании «Волга – Комплекс» грозит штраф до 1 млн рублей или приостановка выхода теплохода на три месяца.

- Очное присутствие граждан на досуговых мероприятиях запрещено, - напомнил Антон Романов, главный инспектор ОАТИ.

В «нерабочие дни» на одном из теплоходов устроили дискотеку, где люди не соблюдали социальную дистанцию, были без масок. Фото: ОАТИ

Кстати

Мнение юриста Александра Карабанова

- Предположительно, бизнесмены пытаются «выжить». Мы знаем, что после первого локдауна некоторым магазинам, кафе пришлось закрыть свои предприятия. Думаю, что сейчас предприниматели думают, как сохранить рабочие места, а все последующие дела в виде судебных дел, административных штрафов – это день завтрашний. Сейчас они пытаются в моменте сохранить бизнес.