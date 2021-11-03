Супертуман в Москве ослаб: стоит ли ждать возвращения плотной мглы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Супертуман продержался в Москве больше суток: с вечера 1 ноября до вечера 2 ноября. Однако на утро среды, 3 ноября, пелена до сих пор скрывает часть городских пейзажей на горизонте.

Из-за природной аномалии в аэропортах столичного региона были задержаны более 200 рейсов. Сейчас на онлайн-табло также присутствуют просадки в расписании. На утро были задержаны или отменены около 60 самолетов. Как ранее объясняли kp.ru в аэропортах, последствия сбоя авиасообщения будут ощущаться в следующие сутки.

— Аэропорты Московского авиаузла 3 ноября 2021 года работают в штатном режиме, воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений, — сообщили в Росавиации.

Накануне из-за проблем с видимостью 33 московских рейса были вынуждены уйти на посадку в Нижний Новгород. Сейчас все они добрались до пункта назначения. Часть пассажиров не стали дожидаться летной погоды и отправились наземным транспортом.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил kp.ru: то что мы наблюдаем 3 ноября над Москвой, уместнее называть дымкой, а не туманом.

— Туман ограничивает видимость менее 1 км (накануне видимость ухудшилась до 100 метров, а потом до 500-700 — прим.авт.). Дымка — все что не видно далее 1 км, — рассказал синоптик.

Возвращения плотной мглы, какая была накануне, ждать не стоит.

Туман в ночь с 1 на 2 ноября в Москве образовался из-за нескольких факторов. В первый день месяца было ясно. Приземный слой нагрелся, а затем начал стремительно остывать. Облачность была нулевой и ничего не мешало теплу уходить вверх. Погода была безветренной. Влажность достигла 100% и образовался плотный туман.

Синоптики предсказывали, что он быстро рассеется к утру, 2 ноября. Надеялись на прогрев солнцем и ветер. Но силы этих природных факторов не хватило и супертуман не спешил уходить.

— Сегодня в столице местами ожидается ветер с порывами до 15 м/с. Будьте предельно внимательны на улице. Температура воздуха поднимется до 6-8°C, местами возможен небольшой дождь, — рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы.