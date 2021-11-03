Актрису фильмов для взрослых посадили на 14 суток за обнаженные в центре Москвы ягодицы

Ксения Дамова в интернете известно под псевдонимом Rita Fox. Она снимается в порнографии и ведет платный блог на платформе «Онлифанс», где продает свои откровенные снимки подписчикам. Фото: СОЦСЕТИ

В странный флешмоб на фоне исторических достопримечательностей влилась Ксения Дамова из Санкт-Петербурга. Уроженка культурной столицы навестила Москву и 31 октября выложила в соцсети фото со спущенными штанами на фоне Никольской башни Кремля. При этом дама сразу написала, что, вероятно, понесет за это наказание.

— 2 ноября Дамова признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток, — сообщили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.

Ксения Дамова в интернете известно под псевдонимом Rita Fox. Она снимается в порнографии и ведет платный блог на платформе «Онлифанс», где продает свои откровенные снимки подписчикам.

После ареста в telegram-канале актрисы появился рассказ о том, как проходил суд. Вероятно, пост выложил менеджер Дамовой с ее слов.

— Со стороны обвинения вызвали какого-то человека лет 55, который заявил, что я была в светло бежевой куртке и без трусов, а не в боди. И указал не то место событий, но его быстренько…поправили и с местом он определился. Для особо невнимательных, посмотрите еще раз на ту фотографию. Как вы понимаете, наш гуманный суд вынес не самый строгий приговор, скостив мне день от самого максимального срока.

При этом актриса фильмов 18+ добавила, что считает себя патриотом и любит Россию.

— Первый раз в жизни решила посмотреть на тот самый Кремль и Красную площадь. Я просто не могла не сфотографировать столько всего любимого и красивого: Россия, Москва, Кремль, Красная площадь, я и моя попа в боди! Эта фотография не преследовала никаких целей оскорбить дедов и прадедов, — гласит пост на канале Риты Фокс.