Инструкция «КП»: как разблокировать социальную карту с 8 ноября в Москве

Бесплатный проезд в общественном транспорте будет приостановлен для граждан в возрасте 60+ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице с 8 ноября вводят «домашний режим». Это означает, что москвичи старшего поколения - в возрасте старше 60 лет, а также граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны находиться по месту постоянного жительства (как вариант, на садовом участке). К тому же будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. «КП» рассказывает, кому можно будет не соблюдать «домашний режим» и как разблокировать льготные карты.

Кому заблокируют социальные карты

Бесплатный проезд в общественном транспорте будет приостановлен для граждан в возрасте 60+ и для имеющих хронические заболевания. Однако есть исключения.

- Блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

То есть у тех москвичей, которые сделали прививку, либо переболели ковидом, транспортное приложение карты будет работать автоматически. Подтверждать сведения о прививке или перенесенном заболевании не нужно – все данные уже внесены в медицинских информационных системах.

Как разблокировать социальную карту?

Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом или в случае перенесенного заболевания в течение последних 6 месяцев. Это произойдет автоматически, дополнительно ни в какие инстанции обращаться не нужно.

- Как только в ЕМИАС или в ЕГИСЗ появятся сведения о получении гражданином первого компонента вакцины или однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции, устанавливается возможность возобновления использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, - значится в указе мэра Москвы.

Вакцинирован, а карта заблокирована

В случае, если человек делал прививку и ее срок действия еще актуальны (1 год), но социальная карта почему-то оказалась заблокирована с 8 ноября, ответ здесь только один - сведения о его прививке не были переданы в ЕМИАС или в ЕГИСЗ.

В таких случаях нужно будет обратиться на выбор:

- на горячую линию по коронавирусу 8 (495) 870-45-09, работает ежедневно с 8.00 до 21.00,

- в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону 8 (495) 777-7777.

Сотрудники сформируют обращение для проверки. Если информация о вакцинации подтвердится, то транспортное приложение социальной карты автоматически разблокируется.

Если болел коронавирусом, но не обращался в больницу

В таком случае, сведения о болезни москвича нигде не зафиксированы. Человеку не делали ПЦР-тест, не госпитализировали, он не проходил лечение, согласно требованиям врачей. Не исключено, что это могла быть обычная простуда. Что касается социальной карты – она будет заблокирована, так как нет подтверждения, что человек переболел COVID-2019 в течение последних 6 месяцев.

Как продлить срок проездных билетов?

Если на время ограничений была заблокирована социальная карта, по которой москвич мог частично оплачивать проезд (имеет льготу), то продлить срок действия проездных билетов можно, обратившись в любую кассу «Московского метрополитена».

- Продлить действия проездных билетов можно при условии, если в период временных ограничений человек не пользовались картой для проезда, - объяснили в Департаменте информационных технологий Москвы.

Если карта не использовалась, то проездные билеты продлят на соответствующее количество приостановленных дней в месяце.

Кому можно не соблюдать «домашний режим»

Прогулки на свежем воздухе и занятия спортом не ограничиваются вплоть до окончания «домашнего режима» - до 25 февраля 2022 года. Работающие москвичи 60+ и люди с хроническими заболеваниями могут оформить больничный.

- От необходимости соблюдать «домашний режим» освобождаются те москвичи, которые переболели коронавирусом в течение последних полугода, либо прошли сделали прививку, - объяснили в Оперативном штабе Москвы.

Кстати

Обязательное использование QR-кодов с 8 ноября:

- в театрах и музеях,

- на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятиях, где более 500 человек.