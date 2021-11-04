Сколько платят донорам плазмы для лечения коронавируса в Москве: Выплаты повысили с ноября 2021 года

В прошлом году Москва стала первым регионом России, который начал применять донорскую плазму с антителами к COVID для лечения пациентов с тяжелой формой инфекции. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крупнейший центр в России по отбору плазмы крови с антителами к коронавирусу открылся в Москве в здании филиала больницы № 1 имени Пирогова на Шаболовке. Напомним, в прошлом году столица стала первым регионом России, который начал применять донорскую плазму с антителами к COVID для лечения пациентов с тяжелой формой инфекции. За полтора года лечение донорской плазмой прошли 20 тысяч человек.

- Понятно, что те, кто приходит сюда, приходят добровольно для того, чтобы помочь тем, кто оказался в беде - кто тяжело заболел COVID, - сказал сегодня, 4 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра пункта заготовки плазмы в больнице имени Пирогова. - Но тем не менее, мы оказываем материальную поддержку донорам - выплачиваем бонус в 5 тысяч рублей. Мы приняли решение: с 1 ноября, задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тысяч рублей. Я думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом в такой большой благородной работе, которую делают наши доноры.

По его словам, после открытия крупнейшего центра по отбору плазмы крови в целом на пике медики смогут производить в месяц уже около 10 тонн плазмы.

- Это позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулины и специальные лекарства, которые повышают иммунитет и спасают людей, - отметил мэр. - Огромное спасибо всем, кто принимает участие в этой работе.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Проведенные московскими врачами исследования показали, что переливание плазмы с антителами к ковиду увеличивает выживаемость пациентов на 19 процентов. В два раза сокращается необходимость перевода пациента на ИВЛ. Поэтому такой метод лечения был включен Минздравом России в клинические рекомендации по COVID-19 как один из элементов комплексной терапии.

Кроме того, донорская плазма используется для производства лекарственного препарата «КОВИД-глобулин Иммуноглобулин человека против COVID-19». Его уже применяют для лечения коронавируса в Москве.

КОНКРЕТНО

Донорами плазмы могут стать вакцинированные или переболевшие горожане:

- имеющие гражданство РФ или вид на жительство в России на срок не менее 1 года;

- в возрасте от 18 до 55 лет;

- с весом более 50 кг;

- без временных или абсолютных противопоказаний к донорству крови.

Безвозмездная донация плазмы учитывается при получении статуса «Почётный донор Москвы» или «Почётный донор России». При возмездной плазмодаче донору выплачивают стимулирующую выплату – 5 000 рублей за 600 мл плазмы и 1 235 рублей в качестве компенсации за питание.

Для желающих стать донорами работает «горячая линия» +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 9.00 до 19.00).

Подробная информация о правилах и пунктах сдачи плазмы с антителами к COVID-19 - на сайте.

КУДА ПРИХОДИТЬ

Заготовкой донорской плазмы в Москве занимаются шесть стационарных пунктов в таких местах:

- Центр крови имени Гаврилова;

- НИИ имени Склифисовского;

- больница № 52;

- больница № 67 имени Ворохобова;

- больница имени Кончаловского;

- больница имени Ерамишанцева.

Кроме того, пункт заготовки плазмы с антителами к COVID-19 теперь работает на Шаболовке.

ЦИФРЫ

За полтора года донорами стали 30 тысяч человек, в том числе 20% сдали плазму повторно.

При этом 75 доноров сдали плазму десять раз и более.

Всего город заготовил более 23 тонн плазмы для лечения COVID-19.