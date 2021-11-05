Некоторые пассажиры даже продолжали спать во время концерта Фото: Михаил ФРОЛОВ

4 ноября. Восемь часов вечера. Из-за нерабочей недели и всенародного праздника подземка почти пустая. На станции «Менделеевская» (серая ветка - Серпуховско-Тимирязевская линия) в вагон заходит Питер Паркер - тот самый из знаменитых комиксов - включает музыку и начинает выделывать кренделя. Без паутины, правда, и боковых сальто. Но некоторые из пассажиров даже снимают его на мобильник. Особенно когда Спайдермен встал на руки и начал цепляться ногами за поручни. А что, в условиях пандемии это наиболее безопасный вариант.

- Дальше было всё как обычно, - рассказал kp.ru очевидец этого действа. - Мужчина покрутился ещё немного. Потом, ближе к станции «Цветной бульвар», взял свою колонку. И пошёл собирать по вагону деньги. Я бы не сказал, что он произвёл фурор. Некоторые пассажиры даже продолжали спать во время концерта. Ну а те, кто не спал, отсыпали супергерою мелочи.

В московском метро замечен Человек-паук Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конечно, среди подземных артистов очень много любопытных персонажей. Одни, например, выступают в образе ямайских музыкантов, другие предпочитают русскую народную тему. А в июне 2019 года на станции «Партизанская» в вагон вошли Александр Пушкин и его друг Пётр Вяземский. При этом держались достойно. Частушек не исполняли и милостыню не собирали. Вероятно, это были артисты какого-нибудь театра. Опаздывали на премьеру. И решили, что на метро доберутся быстрее.