В Лыткарине несколько человек избили мужчину за просьбу не мусорить

В подмосковном Лыткарине у дома по улице Ленина, 12 в воскресенье, 31 октября, сцепилась несколько мужчин. Фото: Кадр видео

Конфликт произошел вечером во дворе ЖК «Центральный» в подмосковном Лыткарине. У дома по улице Ленина, 12 в воскресенье, 31 октября, сцепилась несколько мужчин.

— Поступило сообщение, что неизвестные избивают мужчину на улице Ленина. Полицейские, прибыв на место, установили, что между группой лиц произошел конфликт, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В социальных сетях лыткаринцы описывают, что 39-летний местный житель Александр вышел из дома с новой соседкой по подъезду. Она попросила показать ей дорогу до супермаркета. На пути им встретились двое мужчин, которые распивали у подъезда спиртное. Александр сделал им замечание и попросил не мусорить. Словесная перепалка переросла в драку. К потасовке присоединились товарищи выпивающих.

В подмосковной прокуратуре добавили, что было возбуждено уголовное дело за побои. По статье грозит до двух лет колонии. На инцидент отреагировал также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— При наличии оснований поручено ходатайствовать о передаче материалов из органов МВД в свое производство. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате, — добавили в пресс-службе СКР.

Однако по данным источника kp.ru в правоохранительных органах, за медпомощью обратился не только 39-летний мужчина, который сделал замечание. Двум другим участникам конфликта также понадобилась помощь врачей.

— В своих объяснительных вторая сторона конфликта указала, что 39-летний мужчина первым пнул их вещи. Они также уверяют, что местный житель сам был нетрезв, — добавил собеседник.