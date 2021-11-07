Зима в Москву придет 15 ноября

В Москву придет предзимье. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кто не успел попрощаться с осенью, спешите: начало недели будет дождливым и ветреным, а потом сразу переходим в «предзимье».

- Вторник станет настоящим испытанием для дорожных служб и бедствием для пешеходов и автомобилистов, которых ждет настоящий день «жестянщика». С утра землю припорошит снегом, ожидаем заморозки и гололедицу, из-за порывов ветра до 12 -17 метров в секунду будет казаться, что на улице не ноль, а минус семь, - предупредил в эфире Радио «Комсомольская правда» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. – Также прогнозируем резкие скачки атмосферного давления, которые будут напоминать барическую пилу, что скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

В среду ударят первые «ощутимые морозцы»: ночью прогнозируют до минус 2-7 градусов, днем — не выше нуля. То есть среднесуточная температура впервые в этом сезоне окажется отрицательной, а это явный признак начала метеорологической зимы, которая надвигается на Центральную Россию.

В четверг утром возможен ледяной дождь, днем температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Пятница и суббота огорчат дождливой погодой и слякотью, в воскресенье – мокрый снег, а со следующей недели – с 15 ноября - здравствуй, зимушка-зима! Обещают снегопады, пятиградусный мороз, землю накроет снежный покров толщиной до нескольких сантиметров (в Москве около 2-3 см, в Подмосковье местами до 3-8 см).