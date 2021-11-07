Обвиняемых в покушение на убийство отца с 4-летним ребенком в Новых Ватутинках отправили в СИЗО

7 ноября Щербинский районный суд Москвы отправил четырех участников драки в Новых Ватутинках в СИЗО на время следствия. Фото: Кадр видео

7 ноября Щербинский районный суд Москвы отправил четырех участников драки в Новых Ватутинках в СИЗО на время следствия. Под стражей они пробудут минимум два месяца. Инцидент произошел вечером 4 ноября.

Пострадавшие: 31-летний Александр Жиловников, 24-летний Никита Уткин и 4-летний сын Александра. Родитель и его друг повздорили у супермаркета с компанией из двух молодых людей неславянской внешности.

По словам пострадавших, молодчики ударили ребенка по щеке и достали нож. Спустя 20 минут после этого конфликта стороны встретились на соседнем перекрестке, но на этот раз нападавших было уже четверо.

Александр Жиловников закрывал ребенка и в одиночку противостоял четверым, в этот момент Никита Уткин бросился к прохожим с просьбой о помощи. Очевидцы откликнулись и разняли дерущихся. После этого никто в полицию не обращался, однако кадры драки разлетались в социальных сетях и вызывали бурю негодования — полиция отреагировала.

На следующие сутки все участники были установлены. Нападавшими оказались трое братьев Гасановых и их друг Араз Мусаев. У Мусаева паспорт Азербайджана, а у Гасановых — российские, однако у молодых людей есть азербайджанские корни. Они рассказали, что приехали в Москву на заработки из Оренбурга. Братьям 17, 19 лет и 21 год, а Аразу 18 лет.

Пострадавшие рассказали, что братья сначало угрожали им ножом (оружие было у 19-летнего Фарамаза — считает следствие) и дали ребенку пощечину, однако обвиняемых настаивают: ребенка никто не бил и ножа не было. Вместо этого у одного из Гасановых в руке был спортивный эспандер, который Жиловников и Уткин в темноте приняли за нож.

Также по версии защиты это рядовой бытовой конфликт. Двое из братьев Гасановых столкнулись с Жиловниковым и Уткиным в супермаркете. Кто-то кого-то толкнул в плечо — завязалась перепалка. Один из пострадавших кинул бутылкой из-под пива в младшего, 17-летнего Гасанова и разбил смартфон. После чего тот позвал на подмогу братьев и друга.

МВД изначально расценило произошедшее как хугиганство группой лиц. По этой статье предусмотрено до 7 лет колонии. Однако по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина дело переквалифицировали в покушение на убийство группой лиц двух или более человек, в том числе малолетнего. Это особо тяжкая статья, которая предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Обвиняемые виновными в покушении на убийство себя не признают. Вместо этого говорят, что участвовали в драке, и дело нужно расценивать как хулиганство. Причем хулиганство, от которого они также пострадали. Однако вчетвером против одного дрались именно они.

В обстоятельствах дела разберется центральный аппарат ГСУ СКР по Москве. Обвиняемые два месяца пробудут минимум до 5 января 2022 года. Однако у стороны защиты есть 10 дней, чтобы обжаловать меру пресечения вышестоящей инстанции.

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